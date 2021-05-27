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Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar kispetleriyle antrenmanlara başladı

DHA

Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar kispetleriyle antrenmanlara başladı


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)Edirne'de bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Er Meydanı'na çıkacak Edirneli pehlivanlar kispetlerini giyerek antrenmanlara başladı.
Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 660'ıncısının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Kırkpınar'da, Er Meydanı'na çıkacak olan Edirneli pehlivanlar, yağlanıp kispetlerini giyerek antrenmanlara başladır. Sarayiçi'nde çalışmalara başlayan Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri havasına girmek için cazgır ve müzik aletinden çalınan davul-zurna sesleriyle kendilerini motive edip rakipleriyle güreş tutuyor. Yağlanıp kolların bağlandığı antrenmanlarda peşrev de çeken pehlivanlar kendi boylarındaki rakiplerini yenerek bir üs tura çıkmak için mücadele edecekler.
ŞAMİL DOĞU DELEN: "KIRKPINAR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, Kırkpınar için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacak olması güreş camiasında mutlulukla karşılandı. 2021 sezonu Kumluca Güreşleri ile başladı. Yağlı güreş hasreti de sona ermiş oldu. Kırkpınar, Edirne'nin düğünüdür. Güreşlerimizi geçen sene maalesef  yapamadık. Bu yılki güreşler öncesinde  çalışmalarımıza başladık. Tüm tedbirleri alarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. İnşallah en güzel şekilde güreşlerimizi yapacağız. Kırkpınar'a gelecek tüm pehlivanlara başarı diliyorum" dedi.
ATAKAN MAKAS: GÜZEL BİR FORMLA KIRKPINAR'A GİRECEĞİZ
Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çayırda antrenmanlara başladıklarını söyleyen pehlivanlardan Atakan Makas,"Yavaş, yavaş forma girdik. Havaların ısınmasıyla çayırda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Güzel bir formla Kırkpınar'a gireceğiz. İnşallah 40 gün içinde en iyi forma girip kulübümüz ve kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
ŞAFAK YANIK: KIRKPINAR'DA GÜREŞ TUTMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
Şafak Yanık ise "Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapılmasını iple çekiyoruz. Çok özledik. Kırkpınar'da güreş tutmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CAZGIRI ERGUN SEVİNDİ: KIRKPINAR SEYİRCİLİ YAPILABİLİR
Kırkpınar Yağlı Güreşleri cazgırı Ergun Sevindi, seyircisiz düzenleneceği açıklanan Kırkpınar'ın  seyircili olabileceğini belirterek, "Pehlivanlarımız çayırlara, güreşlerimiz de güreşlere hasret kaldı. Pandemi herkesi derinden etkiledi. Ancak aşılar oldu, biraz da hastalığın azalmasıyla güreşler başladı. İnşallah hastalık ta azalırsa belki de Kırkpınar'ı seyircili yapabileceğiz. Seyircimiz Kırkpınar'ı çok özledi" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Drone ile yukardan antrenman
-Pehlivanlardan detay
-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu
-Cazgırın anonsu
-Şamil Doğu Delen ile röp.
-Detay görüntü
-Atakan Makas ile röp.
-Güreşen pehlivanlar
-Şafak Yanık ile röp.
-Pehlivanlrın kol bağlaması
-Peşrev çekmesi
-Yağlı güreşlerden detaylar
DHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)
2021-05-27 09:53:59

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