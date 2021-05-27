Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'dan gelen TIR'da 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

DHA

Bulgaristan'dan gelen TIR'da 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı TIR'ın yakıt deposunda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Türk sürücü gözaltına alındı. 
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve daha önce yapılan analiz sonucu riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan Bulgaristan plakalı TIR, araçtaki bilgi sistemlerinin uyarısı üzerine Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. X-Ray taramasına sevk edilen TIR, boş olan yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanınca arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpek Lili´nin tepki verdiği yakıt deposu kesildi. Deponun içinde iki ayrı bölme bulunduğu ve bu bölümlerin macunlarla kapatıldığı belirlendi. Gizli bölmeler içerisinde 54 şeffaf paket içinde 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili TIR'ın Türk uyruklu şoförü gözaltına alındı.
Bu arada, sınır kapısında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen cilt bakım ürünleri, meyve bıçağı, çay, televizyonun da aralarında bulunduğu 2 bin 303 kaçak malzeme ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-05-27 11:00:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarım milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Yarım milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar kispetleriyle antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar kispetleriyle ...
Hababam sınıfının Mahmut Hocasının "Okul her yerdir" repliği gerçek oldu Mahalle meydanını okula çevirdiler
YEREL HABERLER Hababam sınıfının Mahmut Hocasının "Okul her yerdir" ...
Otomobilinden inen sürücüye arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı
YEREL HABERLER Otomobilinden inen sürücüye arkasından gelen araç ...
Vali Canalp, Türkiye’nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Canalp, Türkiye’nin çeltik ambarı ilçede çeltik ...
Çeltiğin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, damla sulama üretim başladı
YEREL HABERLER Çeltiğin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, damla ...
Bu kez sekreterlerin önerileri dinlendi
YEREL HABERLER Bu kez sekreterlerin önerileri dinlendi
Mağdur ev sahibi, izini sürdüğü evine giren hırsızı yakalattı
YEREL HABERLER Mağdur ev sahibi, izini sürdüğü evine giren hırsızı ...
Tabip Odası Başkanı Altun, Ekim ayını işaret etti
YEREL HABERLER Tabip Odası Başkanı Altun, Ekim ayını işaret etti
Evini soyan 2 şüpheliyi sokakta yakalayıp, polise teslim etti
YEREL HABERLER Evini soyan 2 şüpheliyi sokakta yakalayıp, polise ...
Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle ...
Keşan’da kaçak alkol ve uyuşturucuya operasyon
YEREL HABERLER Keşan’da kaçak alkol ve uyuşturucuya operasyon
Prof. Dr. Altun: Virüs için çevresel ilaçlamanın mantığı yok, ekolojik dengeyi bozuyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Altun: Virüs için çevresel ilaçlamanın ...
Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki Ümit öldü
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki ...