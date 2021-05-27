

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı TIR'ın yakıt deposunda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Türk sürücü gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve daha önce yapılan analiz sonucu riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan Bulgaristan plakalı TIR, araçtaki bilgi sistemlerinin uyarısı üzerine Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. X-Ray taramasına sevk edilen TIR, boş olan yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanınca arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpek Lili´nin tepki verdiği yakıt deposu kesildi. Deponun içinde iki ayrı bölme bulunduğu ve bu bölümlerin macunlarla kapatıldığı belirlendi. Gizli bölmeler içerisinde 54 şeffaf paket içinde 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili TIR'ın Türk uyruklu şoförü gözaltına alındı.

Bu arada, sınır kapısında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen cilt bakım ürünleri, meyve bıçağı, çay, televizyonun da aralarında bulunduğu 2 bin 303 kaçak malzeme ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-05-27 11:00:59



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