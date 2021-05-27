Türk ve Yunan sınır heyetleri Edirne'de  bir araya geldi

EDİRNE, (DHA)-TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki sınır konularının görüşülmesi amacıyla iki ülkenin heyetleri Edirne'de bir araya geldi.
Edirne'de 2 gün sürecek toplantılara Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı, Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti. Toplantılarda, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı. Toplantılarda, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-05-27 18:28:09
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