Meteoroloji'den, Trakya için `kuvvetli yağış´ uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli´nin güneyi (Merkez, Pınarhisar, Babaeski, Pehlivanköy ve Lüleburgaz) ve Edirne'nin güneyi (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-05-28 12:58:17
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