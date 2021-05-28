Türkiye'nin ilk tematik 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Edirne'de açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk tematik 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Edirne'de açıldı

DHA

Türkiye'nin ilk tematik 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Edirne'de açıldı


Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) EDİRNEde, 'Saatli Medrese' olarak bilinen ve 3 yıllık restorasyon sürecinin ardından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı. Fatih'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen ve adına Türkiye'de ilk defa açılan tematik müze olma özelliği taşıyan müzenin açılışına katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Fatih Sultan Mehmet'in manevi şahsiyetine duyduğumuz vefa borcunu kısmen de olsa yerine getirmenin memnuniyeti içerisindeyiz" dedi. Edirne'de, 2. Murat tarafından yaptırılan Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese'nin, 3 yıllık restorasyon süreci 2019 yılında tamamlandı. Tarihi bina için Edirne Valiliği müze olması konusunda harekete geçerek İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak bugün kapılarını açan müze için Edirne Valiliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tarihi yapıda iş birliği protokolü imzaladı. Aradan geçen 9 ayın ardından, yapımı tamamlanan müze Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile davetlilerin katıldığı törenle bugün açıldı.REKTÖR ANDI: BÖYLE BÜYÜK BİR ŞAHSİYETİ TOPLUMA İYİ ANLATMALIYIZAçılış töreninde konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Andı, Fatih'e olan vefa borcunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Andı, "Büyük milletlerin büyük tarihleri olur ve büyük tarihleri o milletlerin yetiştirdiği büyük şahsiyetler yapar. Bizim milletimiz bu açıdan doğrusu çok bereketli bir millettir. Yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin içerisinde de Fatih Sultan Mehmet herhalde ilk başta gelenlerden bir tanesidir. Hem bu toplumun hem de dünyanın tarihini etkilemiş bir şahsiyettir. Bu tür büyük şahsiyetler kendi yaşadığı çağları, dönemlerini yapan, kuran şahsiyetlerdir ama onların bir başka misyonları da kendi zamanlarından bugüne kadar bu etkilerini devam ettirmeleridir. Fatih Sultan Mehmet de en az kendi çağındaki inşa edici rolü kadar, kimliği kadar bugün toplumumuzu yapan şahsiyetler arasındadır. O nedenle böyle büyük, etkili işlevsel bir şahsiyeti bugünün insanlarına, gençlerine ne kadar iyi anlatabilirsek o kadar topluma hizmet adına büyük bir iş yapmış oluruz" dedi.'GÜNÜMÜZÜN TEKNOLOJİSİNİ DE KULLANAN ÇOK FARKLI BİR MÜZE'Müzenin Fatih adına açılan ilk müze olması nedeniyle büyük bir işlev yükleneceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, "İnsanlar akıllarıyla olduğu kadar bu çağda gözleriyle de düşünüyor. Müze dediğimiz olgu, klasik anlamda geçmiş zamanların kabulleri anlamında doğrusu sempatik gelmez insanlara. Çünkü müze, aktüel zamanın işlevselliğinden düşmüş arkaik objeleri, metinleri, eserleri bünyesinde taşıyan bir kurumdur. Görsel teknoloji, görsel kültürün imkanları, bugün müzeleri sosyal hayatımızın içerisine çok daha aktif olarak dahil etme fırsatını bize vermektedir. İşte bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin bugünün görsel teknolojilerini de kullanarak çok farklı bir müze konsepti içerisinde teşekkül etmiş olması doğrusu çok sevindiricidir. Bundan sonra Edirne'de açılacak diğer müzelerin de bu başlangıcın da devamı niteliğinde teşkil etmesi, Edirne gibi çok güzide bir şehrimizi gerek kültür turizminin gerekse de entelektüel ilgilerin odağı haline getirmesi çok memnuniyet vericidir" diye konuştu.MİLLETVEKİLİ AKSAL: EDİRNE'DEN DAHA DOĞRU BİR YER OLAMAZDIAK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Fatih'in müzesinin Edirne'den daha doğru başka bir yerde açılamayacağını belirtti. Aksal, "Yarın 29 Mayıs, İstanbul'un Fethi. Edirne'de doğmuş, peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fatihi, bizlerin için de ne büyük gururdur ki İstanbul'un fethi Edirne'de başlamış, bütün planları Edirne'de yapılmış ve İstanbul fethedilmiş. Bugün burada Fatih Sultan Mehmet'in müzesinin açılışını yapıyoruz. Herhalde Edirne'den daha doğru bir şehir, bu mekandan daha anlamı bir şehir bu müze için olamazdı" ifadelerini kullandı.VALİ CANALP: FATİH SULTAN MEHMET MÜSTESNA BİR ŞAHSİYETTİREdirne Valisi Ekrem Canalp de Fatih Sultan Mehmet'e olan vefanın bir yansıması olarak Türkiye'de ilk defa adına bir müze açmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Canalp, "Fatih Sultan Mehmet müstesna bir şahsiyet. Bu müstesna şahsiyet nasıl yetişmiş? Fatih'i yetiştiren burası. Her insan içinde yetişmiş olduğu kültürün bir yansımasıdır, coğrafyanın bir yansımasıdır. Fatih de bu coğrafyanın, iklimin, Edirne'nin yansıması olan bir şahsiyettir aynı zamanda. Fatih'in ilk eğitimlerini aldığı medresedir burası. Dolayısıyla Fatih'i yetiştiren iklim olduğu için de coğrafya olduğu için de Fatih'in ilk defa Türkiye'de müzesini açan il de Edirne olmalıydı. Biz Edirne ve Edirneliler olarak da bu gururu sonsuza kadar yaşayacağız" dedi.FATİH'İN HAYATINDAN KESİTLER VE SİLİKON HEYKELLER BULUNUYORFatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan altmış figürün yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırılan müze, ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Dioramalarda Saatli Medrese'nin inşası, Edirne Yeni Saray'daki Kum Kasrı ve Bâbüssaâde, savaş kulesi, şahi topun dökümü gibi temalar işlendi. Müzede Sultan II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Hüma Sultan, Molla Gürani gibi dönemin tarihsel şahsiyetleri üç boyutlu modellenerek, döneme uygun kıyafetlerle giydirildi.FETİH ORDUSUNUN MİNYATÜRÜ YAPILDIMüzenin avlu kısmında ise Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkan fetih ordusunun 1/200 ölçekte pirinçten imal edilen maketi, yazlık dershanede ise sarkıtılmış metal kürelerden tasarlanan Fatih enstalasyonu yer alıyor. Müzede çocuk ziyaretçiler için de Saatli Medrese maketi ve diğer tematik yapbozların bulunduğu bir aktivite odası bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Merkez DHA
2021-05-28 15:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi’ne kavuştu İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünde, Türkiye’de bir ilke imza atıldı
YEREL HABERLER Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi’ne ...
Meteoroloji'den, Trakya için `kuvvetli yağış´ uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den, Trakya için `kuvvetli yağış´ uyarısı
Avrupalı Türkler, 'hasret yolu'nda
YEREL HABERLER Avrupalı Türkler, 'hasret yolu'nda
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı
Türk ve Yunan heyetleri Edirne’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk ve Yunan heyetleri Edirne’de bir araya geldi
Türk ve Yunan sınır heyetleri Edirne'de  bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk ve Yunan sınır heyetleri Edirne'de  bir araya ...
660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi
YEREL HABERLER 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi
Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın sahibi oldu
YEREL HABERLER Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın ...
Bulgaristan'dan gelen TIR'da 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen TIR'da 526 bin uyuşturucu hap ...
Bulgaristan'dan gelen TIR'da 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen TIR'da 526 bin uyuşturucu hap ...
Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuru fasulye tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuru fasulye ...
Yarım milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Yarım milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar kispetleriyle antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar kispetleriyle ...
Hababam sınıfının Mahmut Hocasının "Okul her yerdir" repliği gerçek oldu Mahalle meydanını okula çevirdiler
YEREL HABERLER Hababam sınıfının Mahmut Hocasının "Okul her yerdir" ...
Otomobilinden inen sürücüye arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı
YEREL HABERLER Otomobilinden inen sürücüye arkasından gelen araç ...
Vali Canalp, Türkiye’nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Canalp, Türkiye’nin çeltik ambarı ilçede çeltik ...
Çeltiğin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, damla sulama üretim başladı
YEREL HABERLER Çeltiğin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, damla ...
Bu kez sekreterlerin önerileri dinlendi
YEREL HABERLER Bu kez sekreterlerin önerileri dinlendi
Mağdur ev sahibi, izini sürdüğü evine giren hırsızı yakalattı
YEREL HABERLER Mağdur ev sahibi, izini sürdüğü evine giren hırsızı ...
Tabip Odası Başkanı Altun, Ekim ayını işaret etti
YEREL HABERLER Tabip Odası Başkanı Altun, Ekim ayını işaret etti
Evini soyan 2 şüpheliyi sokakta yakalayıp, polise teslim etti
YEREL HABERLER Evini soyan 2 şüpheliyi sokakta yakalayıp, polise ...