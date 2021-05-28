Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği, Covid-19 bağışıklıkaşı sertifikaları bulunan Türk vatandaşlarının PCR testi ibrazı ve karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan´a seyahat edebileceklerini açıkladı.

Edirne Valiliği´nden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Türk vatandaşlarının Türkiye´de yetkili makamlarca tanzim edilen Covid-19 bağışıklıkaşı sertifikalarının bulunması halinde, PCR testi ibrazı veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan´a seyahat edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Bulgaristan'dan geleceklere uygulanacak şartlara da değinilerek, "Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş `Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikaları´nın bulunması halinde (2´nci dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye´ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir. Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-05-28 15:10:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.