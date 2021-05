Meriç Nehri, `doğal sit, nitelikli koruma alanı´ ilan edildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)EDİRNE´de, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri´nin il merkezinde kalan kısmı, `Doğal sit, nitelikli doğal koruma alanı´ ilan edildi.Edirne Valiliği´nden yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl korunan alan miktarının yüzde 30 artırılması doğrultusunda, Edirne´de yeni koruma alanlarının belirlendiği açıklandı. Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri´nin ilk merkezindeki kalan kısım ile Enez ilçesinin Çandır köyü koruma alanı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:"Edirne ilimizde doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne ili, Enez ilçesi Çandır köyü ve Edirne merkez ilçesi, Meriç Nehri (merkezde kalan kısmı), `Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı´ ve `Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-05-29 19:07:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.