Meriç Nehri, `doğal sit, nitelikli koruma alanı´ ilan edildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)EDİRNE´de, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri´nin il merkezinde kalan kısmı, `Doğal sit, nitelikli doğal koruma alanı´ ilan edildi.Edirne Valiliği´nden yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl korunan alan miktarının yüzde 30 artırılması doğrultusunda, Edirne´de yeni koruma alanlarının belirlendiği açıklandı. Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri´nin ilk merkezindeki kalan kısım ile Enez ilçesinin Çandır köyü koruma alanı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:"Edirne ilimizde doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne ili, Enez ilçesi Çandır köyü ve Edirne merkez ilçesi, Meriç Nehri (merkezde kalan kısmı), `Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı´ ve `Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-05-29 19:07:58
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