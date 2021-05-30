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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne ve ilçesi Keşan'da sağanak etkili oldu

DHA

Edirne ve ilçesi Keşan'da sağanak etkili oldu


Olgay GÜLERÜnsal YÜCELResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE ve Keşan ilçesinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. 
Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentteki yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Kentin bazı mahallelerindeki sokak ve caddeler suyla kaplandı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, suyla kapanan sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 
Kocasinan Mahallesi Gazeteci İhsan Özüağ Caddesi üzerindeki evinden markete giden Filiz Saraçoğlu, dönüşünde caddenin suyla kaplanması nedeniyle evine giremedi. Bunun üzerine market çalışanları Saraçoğlu'nu kendi araçlarıyla suyla dolu yoldan geçirerek, apartmanın kapısına bıraktı. Her yağışta evlerinin bulunduğu caddenin suyla dolduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Her yağışta bu felaketi yaşıyoruz. Maalesef sorunumuz bir türlü çözülemedi" dedi. Ekmek almaya giden Hüseyin Aday ise suyla kaplı caddeden çizmelerini giyerek geçmek zorunda kaydı. Aday, "Bu mahalleye hiç bakılmıyor. Ne kadar yağmur yağdı ki, bu böyle olursa biz bittik. Ne gelen ne de soran var" dedi.
Polis ekipleri suyla kaplanan bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Edirne'de yağışların aralıklarla salı gününe kadar devam edeceği belirtildi. 
KEŞAN'DA EVLERİN BAHÇELERİNİ SU BASTI
Edirne'nin Keşan ilçesinde akşamüstü etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Keşan'da akşamüstü başlayan şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Olgay GÜLER-Ünsal YÜCEL
2021-05-30 19:06:30

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