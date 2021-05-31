Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)ÜNİVERSİTE eğitimini Türkiye'de tamamlayan Çadlı Malloum Yoboide Djeraki, ülkesinde kurulan geçici hükümet tarafından cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atandı.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme bölümünden 2000 yılında mezun olan Malloum Yoboide Djeraki'nin, Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Çad'da nisan ayındaki seçimler sonrası kurulan geçici hükümet tarafından siyasi işlerden sorumlu cumhurbaşkanı başdanışmanlığına getirildiği bildirildi. Çad'da, Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden Djeraki, geçen ocak ayında Edirne´ye gelerek Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu´nu ziyaret etmişti.

Rektör Tabakoğlu, Malloum Yoboide Djeraki´nin, geçici hükümetteki görev süresince Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ile kardeşlik ilişkilerinin tesisinde büyük rol oynayacağına inandığını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-05-31 11:50:32



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