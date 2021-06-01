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8 ülkeden Türkiye'ye gelenlere 14 gün zorunlu karantina uygulanacak

İHA

8 ülkeden Türkiye'ye gelenlere 14 gün zorunlu karantina uygulanacak

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarıyla ilgili yeni kararlar alındığı belirtildi. Sınır kapılarındaki bazı uygulamaların yürürlükten kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilen kişilerin 14 gün karantinaya alınacağı, ayrıca dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için bazı sektörlerdeki kişilerin PCR testinden muaf tutulacağı ifade edildi.
Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığımızca ülkemizin kara, hava, deniz sınır kapılarımızdan girişlerle ilgili 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmış ve ülkemize girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

8 ülkeden gelen kişiler 14 gün karantinaya alınacak
Ülkemize Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı istenecektir.

Aşı kartı bulunan kişilerden PCR testi istenmeyecek, karantina uygulanmayacak
İkinci ve üçüncü paragrafta ifade edilen ülkelerin dışındaki ülkelerden Edirne’de bulunan sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde ise; en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya Türkiye’ye girişten önce azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda pcr testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır
İkinci paragrafta sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır ve gerekirse karantina ve tedavi tedbirleri uygulanacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

Uçak gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır
İçişleri Bakanlığı Genelgesinin 6. maddesi gereğince; dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. Sınır kapılarımızdan geçişler, 31.05.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi esaslarına göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konularak yürütülecektir."

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