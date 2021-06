'Aşı sertifikası' anlaşması sonrası Edirne, Yunan ve Bulgar turistleri bekliyor

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin, Bulgaristan'ın ardından Yunanistan ile de karşılıklı Covid-19 aşılarını tanıyarak 'aşı sertifikası' ile ülkeye girişlerin sağlanacağı kararının açıklanması, Edirneli esnaf arasında sevinçle karşılandı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Geçen hafta Bulgaristan ile karşılıklı aşı anlaşması sağlandı. Bugün de Yunanistan tarafıyla karşılıklı aşı anlaşması yapıldığı duyuruldu. Yunanistan'dan gelecek turistlerin sayısının milyonu geçer diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye, Bulgaristan'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaret ettiği Yunanistan ile de Covid-19 aşılarını karşılıklı tanıyarak, 'aşı sertifikası' ile ülkelere girişlere kolaylık sağlanması, sınır kenti Edirne'de sevinçle karşılandı. Salgın öncesi günübirlik kente gelerek alışveriş yapan Yunan ve Bulgar turistlerin aşı sertifikası anlaşmasıyla, yeniden kente gelmesi bekleniyor. Pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf, Yunan ve Bulgar turistler için hazırlık yapmaya başladı.

'ŞEHRİMİZ EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, her iki ülke ile yapılan anlaşmaların kent ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Zıpkınkurt, "Yunanistan ile yapılan anlaşma beklediğimiz bir anlaşmaydı. Dışişleri Bakanımızın Yunanistan ziyaretinde beklenen bir görüşmeydi bizim için. Bildiğiniz gibi geçen hafta Bulgaristan'la karşılıklı aşı anlaşması sağlandı. Şimdi de Yunanistan tarafıyla karşılıklı aşı anlaşması yapıldığı duyuruldu. Şehrimiz ekonomisi için ciddi önemli bir gelişme. Bizim beklediğimiz bir gelişmeydi. Bizi çok mutlu etti ve çok memnun olduk" dedi.

'YUNAN TURİST SAYISI MİLYONU GEÇER'

Yapılan anlaşma ile Yunanistan'dan gelecek turist sayısının 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyleyen Zıpkınkurt, "Pandemi öncesi Yunanistan'dan ciddi yolcu girişimiz vardı. Pazarkule ve İpsala Gümrük Kapısı'ndan ciddi oranda turist geliyordu, yaklaşık yıllık 800 binlerdeydi. Bu açıklamanın ardından öyle tahmin ediyorum ki, aynı rakamlara ulaşırız hatta bu yıl milyonu geçer diye düşünüyorum. Yunanistan'dan gelenler daha çok Batı Trakya ağırlıklı insanlar ve ağırlıklı olarak çeyiz, kuyumcu alışverişi yapıyorlar. Dolayısıyla şehir ekonomisine ciddi katkıları oluyordu. Öyle zannediyorum ki, önümüzdeki günlerde bu gelişmenin ardından Pazarkule Gümrük Kapısı da açılacaktır" diye konuştu.

'110 LİRA KARŞILIĞINDA PCR TESTİ'

Ticaret Odası aracılığı ile Bulgaristan'dan gelenlere 110 TL karşılığında PCR testinin yapılmasına günler içinde başlanacağını belirten Recep Zıpkınkurt, "Yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda 110 TL karşılığında PCR testleri yapılacak Ticaret Odası aracılığıyla gümrük kapısında. Bu da önemi bir gelişme. Dolayısıyla şehir ekonomisi ciddi anlamda hareketlenecek. Tüm esnafımızı bu günlere hazırlıyoruz, çünkü çok uzun süre kapalı kaldık ve Yunan ve Bulgar turistler de gelmedi, dolayısıyla şehrimiz ekonomik anlamda ciddi sıkıntıdaydı. Bunu atlatmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız ve esnafımızı da bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. Daha önce turistlerin günlük harcaması 100 euro civarındaydı ama öyle tahmin ediyorum ki kapanmadan sonra onların da ihtiyaçları arttı ve şehrimizde de çeşitlilik arttı. Bu rakamın günlük 150 avroya çıkacağını düşünüyorum" dedi.

'YUNANLARIN GELMESİ BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK'

Edirneli esnaf Ezgi Çeçe, Yunanistan ile yapılan anlaşmanın sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yunanlıların gelmesi bizim için çok iyi olacak. Zaten Bulgaristan'la da anlaşma sağlanmıştı. Açılması hem bizim hem de Edirne ekonomisine katkı sağlayacaktı. Dürüst olmak gerekirse çok mutluyuz. Yunanistan son 2 seneden beri hiç gelmiyordu. Özellikle yufka çok seviyorlar ve kilolarca alıyorlardı. Özlediklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Esnaf Halil Keskin ise, "Çok sevindirici bir haber Yunanistan'la anlaşmaya varılmış olması. Uzun zamandan beri Yunan müşterilerimizi bekliyoruz. İşlerimiz artacaktır. Bulgar ve Yunan geldiği sürece eskisi gibi verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle Edirne ekonomisini ayakta tutan bu kesim" ifadelerini kullandı.

Esnaf Rıza Töre ise anlaşmanın sadece Edirne için değil Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Esnaf da açılmaya başlarsa daha güzel olacak. Pandemi döneminde zaten işlerimiz durgundu. Özellikle giyim sektörü çok durgundu. Kendimiz için konuşmuyorum, siftahsız kapatan dükkanlar vardı. Yunan tarafıyla da anlaşmaya varıldığı için bu nedenle çok mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

