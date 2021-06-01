Edirne’de 15 ay sonra esnafın yüzü güldü

Covid19 sebebiyle yaklaşık 15 aydır kapalı olan kahvehaneler, kıraathaneler ve çay bahçelerinin tekrar açılmasıyla esnafın yüzü güldü. Lokantalar ilk müşterilerini kabul ederek, yeni normalleşme sürecine merhaba dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl 26 Nisan’da tam kapanma süreci ile kapatılan kahvehane, kıraathane ve çay bahçelerinin 1 Haziran tarihi ile açılmasıyla esnafın yüzü güldü. Yeni normalleşme ile birlikte lokantalar da ilk müşterilerini masalarda kabul etti.

Yeni süreçle birlikte soluğu bir çay bahçesinde alan vatandaşlardan Vedat Dilmere, herkesin kurallara uymasını isteyerek, “Gerçekten çay bahçelerinin açılması iyi oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak buralarda sohbet eder, zaman geçiririz” dedi.

Esnaf Niyazi Deniz de yeni sürecin hayırlı olmasını dileyerek, “Uzun bir aradan sonra işyerlerimizi açtık. Mutluyuz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.

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