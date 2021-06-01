Zonguldak´ta aranan çocuk istismarcısı, Edirne´de yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)ZONGULDAK´ta, `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan ve Edirne´nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan T.A. (39), tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu´nca `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan T.A.´nın ilçedeki bir iş yerinde çalıştığı belirlendi. T.A., polis tarafından iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-06-01 19:16:24
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