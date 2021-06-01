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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpsala’da yılda 5 milyon balık üretimi yapılıyor

İHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde tam kapasite ile yılda 5 milyon yavru balık üretiminin gerçekleştiği tesiste Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla balık sağımı gerçekleştirildi. Tesisin önemine vurgu yapan Canalp, "Bu tesis sadece Edirne'nin iç sularına değil aynı zamanda bölgesel olarak bütün Trakya'ya hizmet edecek ve ekolojik hayatın sürdürülebildiğine de katkı sağlamış olacağız" dedi.

İpsala’da yılda 5 milyon balık üretimi yapılıyor

Edirne'nin İpsala ilçesinde tam kapasite ile yılda 5 milyon yavru balık üretiminin gerçekleştiği tesiste Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla balık sağımı gerçekleştirildi. Tesisin önemine vurgu yapan Canalp, “Bu tesis sadece Edirne'nin iç sularına değil aynı zamanda bölgesel olarak bütün Trakya'ya hizmet edecek ve ekolojik hayatın sürdürülebildiğine de katkı sağlamış olacağız” dedi.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne imzalanan protokol ile devrolan İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda Trakya Bölgesi'ndeki iç sulara salınarak gerek sportif, gerekse de ticari faalliyetlerde hizmet vermek üzere yavru balık yetiştirme çalışmaları devam ediyor. Tesiste incelemelerde bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, çalışmalar hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan bilgi aldı. Yaklaşık 29 bin metrekare alana sahip arazideki 31 toprak havuz ve 10 beton havuzda üretimin yapıldığı tesiste 190 anaç balıkla yavru balık üretimi gerçekleştirildiğinin bilgisine veren Bayazıt, tam kapasite ile üretimin yapıldığında yılda 5 milyon adet yavru balık üretiminin yapıldığı ve balıklar ile 46 santimetre boya geldiklerinde Trakya bölgesindeki gölet ve iç sularda balıklandırma çalışmaları yapıldığını kaydetti.
Balık üretimi ve havuzlarını inceleyen Canalp, ardından balık sağımına katıldı. Sağımın ardından açıklama yapan Canalp, çalışmayla hem ticari hem de sportif balıkçılığa katkı sağlandığını ifade etti. Canalp, balıkçılığın sürdürülebilir olması için iç sulara balık takviyesi yapıldığını söyleyerek, "Sportif balıkçılıktan daha öte ticari balıkçılığa önemli katkı yapılıyor. Belli büyüklükteki göl ve barajlara bu balıkları saldığımızda, belli zaman aralıklarında yapılan küçük çaplı balıkçılıkla belli bir protein ihtiyacını karşılayacak bir gıda olarak pazarda yerini alabiliyor." dedi. Yerel ekonomi katkı sağlamak açısından tesisin kıymetli olduğunu belirten Canalp, "Bu tesis sadece Edirne'nin iç sularına değil aynı zamanda bölgesel olarak bütün Trakya'ya hizmet edecek bir tesistir. İhtiyaç duyulan gölet ve barajlara, derelere balık takviyesi yapmak suretiyle ekolojik hayatın sürdürülebildiğine de katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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