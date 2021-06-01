Marmara’nın en az vaka oranına sahip il Edirne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara’nın en az vaka oranına sahip il Edirne oldu

İHA

Marmara’nın en az vaka oranına sahip il Edirne oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2228 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Marmara Bölgesi’nde bulunan 11 ilde en az korona virüs vakasına sahip olan il Edirne oldu.
İllere göre haftalık Covid19 vaka sayısı Edirne’de, her 100 bin kişide 29,43 oldu. Marmara Bölgesi’nde en az vaka oranına sahip olan Edirne, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı. Marmara Bölgesi’nde yüz bin kişide 29,43 ile en az vakaya sahip olan Edirne’nin ardından, Marmara Bölgesi’nde en az vakaya sahip olan ikinci il yüz bin kişide 42,38 ile Yalova oldu.
Marmara Bölgesi’ndeki diğer illerin vaka oranı ise şöyle; Tekirdağ 58,92, Çanakkale 60,38, Bursa 64,86, Sakarya 69,15, Balıkesir 72,89, Kırklareli 78,51, İstanbul 89,97, Kocaeli 95,43 ve Bilecek 146,76

Edirne’de seyyar aşı timleri kuruldu
Edirne Valisi Ekrem Canalp, köylerdeki yaşlıların aşıya ulaşılabilirliğini sağlamak için seyyar aşı timleri kurduklarını ve köylerde aşılama yaptıklarını açıkladı. Aşı randevusu alamayacak durumda olan vatandaşları tespit ederek, telefon ile arayıp hem bilgilendirme yapıldığını hem de aşı randevusu almalarının sağlandığını anlatan Vali Canalp, Edirne’de aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti.

Edirne’de nüfusunun 33,2’sine 1’inci doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanlığı’nın Covid19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, 1 Haziran 2021 saat 20.45 itibariyle Edirne’de 135 bin 762 kişiye 1’inci doz korona virüs aşısı, 105 bin 004 kişiye de 2’inci doz korona virüs aşısı yapıldı. Toplam 240 bin 766 doz korona virüs aşısının yapıldığı Edirne’de nüfusunun 33,2’sine 1’inci doz aşı yapılmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, ...
Edirne´de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Edirne´de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Zonguldak´ta aranan çocuk istismarcısı, Edirne´de yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak´ta aranan çocuk istismarcısı, Edirne´de ...
Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu
YEREL HABERLER Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla ...
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Vali Canalp: “Edirne’de büyük yol katedildi”
YEREL HABERLER Vali Canalp: “Edirne’de büyük yol katedildi”
İpsala’da yılda 5 milyon balık üretimi yapılıyor
YEREL HABERLER İpsala’da yılda 5 milyon balık üretimi yapılıyor
Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere ...
5 milyon kapasiteli İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda balık sağımı
YEREL HABERLER 5 milyon kapasiteli İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda ...
Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı
YEREL HABERLER Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı
Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor
YEREL HABERLER Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci ...
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya ...
Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 Haziran'da koşulacak
YEREL HABERLER Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 Haziran'da ...
Edirne’de 15 ay sonra esnafın yüzü güldü
YEREL HABERLER Edirne’de 15 ay sonra esnafın yüzü güldü
Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı
YEREL HABERLER Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı
'Aşı sertifikası' anlaşması sonrası Edirne, Yunan ve Bulgar turistleri bekliyor
YEREL HABERLER 'Aşı sertifikası' anlaşması sonrası Edirne, Yunan ve ...
8 ülkeden Türkiye'ye gelenlere 14 gün zorunlu karantina uygulanacak
YEREL HABERLER 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlere 14 gün zorunlu ...
Türkiye´ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı
YEREL HABERLER Türkiye´ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar ...
Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da ...
Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
YEREL HABERLER Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da ...
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
YEREL HABERLER Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz ...
Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
YEREL HABERLER Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
Edirne ve ilçesi Keşan'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne ve ilçesi Keşan'da sağanak etkili oldu
 'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
YEREL HABERLER  'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda ...