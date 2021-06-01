Marmara’nın en az vaka oranına sahip il Edirne oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2228 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Marmara Bölgesi’nde bulunan 11 ilde en az korona virüs vakasına sahip olan il Edirne oldu.

İllere göre haftalık Covid19 vaka sayısı Edirne’de, her 100 bin kişide 29,43 oldu. Marmara Bölgesi’nde en az vaka oranına sahip olan Edirne, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı. Marmara Bölgesi’nde yüz bin kişide 29,43 ile en az vakaya sahip olan Edirne’nin ardından, Marmara Bölgesi’nde en az vakaya sahip olan ikinci il yüz bin kişide 42,38 ile Yalova oldu.

Marmara Bölgesi’ndeki diğer illerin vaka oranı ise şöyle; Tekirdağ 58,92, Çanakkale 60,38, Bursa 64,86, Sakarya 69,15, Balıkesir 72,89, Kırklareli 78,51, İstanbul 89,97, Kocaeli 95,43 ve Bilecek 146,76



Edirne’de seyyar aşı timleri kuruldu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köylerdeki yaşlıların aşıya ulaşılabilirliğini sağlamak için seyyar aşı timleri kurduklarını ve köylerde aşılama yaptıklarını açıkladı. Aşı randevusu alamayacak durumda olan vatandaşları tespit ederek, telefon ile arayıp hem bilgilendirme yapıldığını hem de aşı randevusu almalarının sağlandığını anlatan Vali Canalp, Edirne’de aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti.



Edirne’de nüfusunun 33,2’sine 1’inci doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın Covid19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, 1 Haziran 2021 saat 20.45 itibariyle Edirne’de 135 bin 762 kişiye 1’inci doz korona virüs aşısı, 105 bin 004 kişiye de 2’inci doz korona virüs aşısı yapıldı. Toplam 240 bin 766 doz korona virüs aşısının yapıldığı Edirne’de nüfusunun 33,2’sine 1’inci doz aşı yapılmış oldu.

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