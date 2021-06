Rektör Tabakoğlu, genç hekim adaylarıyla buluştu

Ali Koç her şeyi anlattı!

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, hekimlik tecrübelerini paylaştı.

Çevrim içi gerçekleşen buluşmada, öğrencilere hayırlı olsun dileklerini ileten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin tarihi ve Trakya Üniversitesinin vizyon ve misyonunu aktarmasının ardından kendi hayat ve kariyer hikayesinden kesitler sunarak, “Tıp Fakültesi öğrencisi olmak bir ayrıcalık ancak azimli, uzun soluklu, fedakar ve sabırlı olmayı gerektiren ağır bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğu gerçeğini unutmamalısınız. İnsan odaklı bir hizmet olan sağlık meselesi, her aşamasında büyük bir özveri, sabır ve sevgi gerektirir. Bilgi, beceri ve meziyetlerinizin yanı sıra erdem ve hikmet sahibi olmalısınız. Hastalarınızla, kendinizle, insanlıkla dost olmalısınız. Konusu, nesnesi insan olan bir mesleğin insani yönleri olduğu gerçeğinden uzaklaşmamalısınız. En ileri olmayı, en önde olmayı, örnek insan olmayı kendinize gaye edinmelisiniz” dedi.

Öğrencilere iyilik, yardımseverlik ve insan sevgisini şiar edinmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bizler iyi birer hekim yetiştirmek için gayret edebiliriz, ancak iyi birer insan olmak her şeyden önce sizlerin elinde. İyi, vicdanlı ve hakkaniyetli bir insan olma gayreti sizi daha da zenginleştirecek, yaptığınız işleri daha anlamlı ve unutulmaz kılacaktır. Güleryüz ve tatlı dil, en güzel ilaçtır. Bizler tamamıyla sizlerin kaliteli eğitim alması, araştırma yapması ve topluma hizmet vermesi için çalışıyoruz. Üniversitemiz, sağlık alanında ciddi sorumluluklar üstlenerek hem üniversitemizi hem de fakültemizi gerçek anlamda markalaştırdı. Sizlere, burada uluslararası nitelikte akredite eğitim ve gelişim imkânı sunuyoruz. Üniversitemizin ve hekimlik mesleğinin sahip olduğu değerler, sizleri yetiştiren hocalarımız ve insani yönleriniz, zor zamanlarınızda size her zaman yardımcı olacaktır. Eğitim süreci oldukça zorlu ancak bu mesleğin size yaşatacağı manevi hazzı, başka hiçbir meslekte bulmanız mümkün değil. Hayat kurtarmak gibi tarifi imkansız bir duygudan söz ediyoruz. Bu duyguyu yaşadığınızda tüm insanlığı kurtardığınızı hissedersiniz. İnsani değerlerimizi, bu alandaki yeteneklerimizi ve umutlarımızı geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen söyleşi sonunda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, genç hekim adaylarını zorlu ama bir o kadar kutsal ve onurlu olan hekimlik mesleğini tercih ettikleri için kutlayarak başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.