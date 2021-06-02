Ormanı korumak için konulan uyarı levhaları hedef tahtası



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Orman İşletme

Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara konulan uyarı levhaları, magandaların hedef tahtası oldu. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, levhalara zarar verenlere Mevlana'nın "Testide ne varsa, dışarı o sızar" sözüyle atıfta bulunarak, doğru bilinçlenmenin önemini vurguladı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Keşan'da, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte özellikle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara uyarı levhaları yerleştirdi. Ancak tabelalar magandaların hedef tahtası oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiği levhalar, kullanılmaz hale geldi.

`O İNSANLARIN BİLİNÇSİZLİKLERİNİ GÖSTERİYOR´

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, özellikle yol üzerindeki tabelalara silahla zarar verildiğini belirterek, "Mevlana'nın bir sözü vardır; 'Testide ne varsa, dışarı o sızar' diye.

Testideki şeyi `bilinç´ olarak algılarsak, bu da davranışsal olarak dışarıya yansır. Bu da o

insanların bilinçsizliklerini gösteriyor. Bu bilincin temeli de eğitimdir. Daha küçük yaşta

bunun eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. İnsan sadece fizyolojik değil, toplumsal bir varlıktır.

Doğru eğitildiğinde de toplumsal değer yargılarına saygı duymayı öğrenir. Bu tabelaları

kullanmak herkesin hakkı. Bu kaba saba davranışların halk dilindeki karşılığı da

magandalıktır. Bu gibi şeyler toplum olarak tümümüzü ilgilendiren bir şey. Bir yönüyle de hepimizi üzen bir durumdur. Çünkü dışarıdan biri gelip bu tabelaları gördüğünde hepimizi yargılar. Mevlana'nın sözünden hareketle testiyi doğru bilgilerle doldurup, o bilinci doğru yükleyerek davranışsal olarak bunun dışa yansımasını sağlamalıyız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-06-02 11:24:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.