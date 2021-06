Edirne'de "Yunus Emre ve Türkçemiz" bilgi şöleni

Trakya Üniversitesinde Türk tasavvuf edebiyatının, şiirinin güçlü sesi, sevgi ve aşk şairi ve ses bayrağımız “Yunus Emre ve Türkçemiz Bilgi Şöleni” gerçekleştirildi. Şölen, Türkiye’de Yunus Emre üzerinde otorite isimleri bir araya getiren beş ayrı oturumla tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yunus Emre ve Türkçemiz Bilgi Şöleni” programı için özel olarak hazırlanan “Şiir, Musiki ve İlahi Şöleni” ile başladı. Şölende, Dr. Öğretim Üyesi Sela Can Dökmeci yönetimindeki Trakya Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu sazendeleri, Doç. Dr. Abbas Yahya ile ekibi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Yunus Emre’nin şiir ve ilahilerini icra ettiler.



“Yunus Emre, fikri zenginliği ile her yüzyılda yolumuza ışık olmuştur”

İlgi ile izlenen şöleninin ardından bilgi şöleninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yunus Emre’nin Türk milletinin yetiştirmiş olduğu dünya çapında büyük bir sevgi, aşk ve gönül şairi olduğunu söyleyerek “Yunus Emre ki dilimizin hazinedarı, hamurumuzun mayalarındandır. Şair ve mutasavvıf kişiliğinin yanı sıra fikri zenginliği ile her yüzyılda yolumuza rehber ve ışık olmuştur. Manevi terbiyesinde yetiştiği Tapduk Emre’nin dergahına eğri odun bile taşımayan Yunus, saygı ve minnet göstergesi olarak eşiğine yattığı mürşidinin kapısından Bizim Yunus olarak kalkar. İlim ve irfan yolunda bize büyük hikmetler içeren bu hadise, bizim yol haritamız olmalıdır” dedi.

Yunus Emre’nin bir Türkçe aşığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Farsça ve Arapçanın yaygın olduğu ve Türkçenin sadece avam dili olma sürecine girdiği bir dönemde hala edebi kıymetini koruyan ve bize esrarlı kapılar aralayan, şekil ve muhteva bakımından sade Türkçe şiirler kaleme almıştır. Şiirleri ile halkı irşat ettiği gibi Türkçeyi de gönüllere mühürlemiştir. Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşması sürecinde bir önder olmuş, bilhassa öğretileri ve yaklaşımlarıyla sınırları ve zamanı aşmış, bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiştir. Yunus Emre bu toprağın özüdür. Aziz milletimiz her zaman olduğu gibi kendisini anlatan ve kendisinden olanı bağrında yaşatmıştır. ‘Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez’ dizesinde olduğu gibi o, bu toprakların insanlarının bağrında sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesileyle bu önemli organizasyona imza atan başta Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksek Topaloğlu hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun açılış konuşmasının ardından onur konuğu olan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Türk “Yunus Emre Divanı’nda Eş Anlamlı Türkçe ve Alıntı Sözler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.



5 gün süren oturumlarda Türkiye’nin önemli isimleri bir araya geldi

Beş gün süren oturumlarda Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Prof. Dr. Mustafa Öner Ege Üniversitesi, Prof. Dr. Nevzat Özkan, Prof. Dr. Mustafa Argunşah Erciyes Üniversitesi, Prof. Dr. Nergis Biray, Arş. Gör. Süveyda Şahin Pamukkale Üniversitesi, Prof. Dr. Hatice Şahin Bursa Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Ayşe İlker Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan Dokuz Eylül Üniversitesi, Doç. Dr. Hüseyin Durgut Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prof. Dr. Murat Ceritoğlu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Doç. Dr. Yakup Yılmaz İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Prof. Dr. Jale Öztürk Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı Y. Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Yaşar Şenler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Buran Fırat Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Günşen, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayraktar Trakya Üniversitesinden oluşan alanında uzman öğretim elemanları sunumlar yaptı.

Söz konusu sunumlarda Yunus Emre’nin yaşadığı devir, hayatı, kişiliği, şiirlerinin niteliği, şiirlerinde kullandığı bazı kavramlar, şiirlerinde öne çıkan temel değer ve öğretiler, insanlığa mesajı, önerdikleri, kullandığı dilin kendine özgülüğü, Türkçeciliği ve dil bilgisi bakımından değeri gibi muhtelif konular geniş açılardan ele alınarak ortaya kondu. Ayrıca her oturumun sonunda geniş tartışma ortamları oluşturarak sunulan bildiriler ile diğer konulara ilişkin farklı görüşler dile getirildi.

Microsoft Teams ve Trakya Üniversitesi Youtube kanalından canlı olarak yayımlanan ve yoğun bir ilgi ile izlenen Yunus Emre ve Türkçemiz Bilgi Şöleni, değerlendirme oturumu ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun kapanış konuşması ile sona erdi.

