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Koronavirüs haritasında Keşan ilk kez sarıya döndü

DHA

Koronavirüs haritasında Keşan ilk kez sarıya döndü


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesi, koronavirüs risk haritasında bugüne kadar çok yüksek ve yüksek riskli `kırmızı´ ve `turuncu´ kategorilerde yer alırken, 22-28 Mayıs verilerine göre ilk defa 'sarı' kategoriye girdi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Beraber başarıyoruz, tedbiri elden bırakmıyoruz. Mavi renkte bize çok yakışacak" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22-28 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Edirne´de vaka sayısı 100 binde 29.43´e geriledi. Ev ziyaretlerinin önlenmesi, tedbirlerin arttırılması, aşılama ve tam kapanmanın da etkisiyle vaka sayılarının gerilediği kentte, daha önce koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ve `yüksek´ riskli kategoride yer alan Keşan ilçesi de alınan tedbirlerle 'sarı' kategoriye girdi.
'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMIYORUZ'
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin haftalık koronavirüs risk haritasında nisan ayından bu yana ilk defa 'sarı' kategoriye girdiğini ifade ederek, "Alınan tedbirler sonrası koronavirüs risk haritasında sarı rengi görmesi nedeniyle tüm Keşanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Beraber başarıyoruz ancak tedbiri de elden bırakmıyoruz. Lütfen kırmızıya tekrar dönmeyelim. Alacağımız tedbirler, uygulayacağımız çalışmalar ile Edirne´ye mavi rengin de çok yakışacağını biliyoruz. Başarılı çalışmaları nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuza, fedakar çalışmalarıyla bizlere hayat veren sağlık çalışanlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı personelimize ve kurallara uyarak bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-06-02 13:36:06

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