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Başkan Gürkan’a Kırsal Köy Pazarı'nın açılmaması sebebiyle tepki

İHA

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, köylü kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunduğu Kırsal Köy Pazarı'nın açılmaması sebebiyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

Başkan Gürkan’a Kırsal Köy Pazarı'nın açılmaması sebebiyle tepki

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, köylü kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunduğu Kırsal Köy Pazarı'nın açılmaması sebebiyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Gürkan’ı Kırsalın Köy Pazarı'nı açmamakla suçlayan Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslan, bu yüzden köylü kadınların ürettikleri doğal ürünleri pazarda satışa sunamadıklarını dile getirdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısında Aslan, Başkan Gürkan'ı protesto ettiklerini ifade etti. Kırsalın Köy Pazarı'nın pandemi nedeniyle 1 yıldır kapalı olduğunu aktaran Aslan, belediye yetkililerinin açılacağını söylemelerine rağmen sürekli oyalama ile pazarı açmadıklarını söyledi. Aslan, bir kadın olarak belediye başkanı ile pazar sorununu görüşmeye gittiğinde ise dakikalarca beklemesine rağmen, bir görüşme sağlayamadığını öne sürdü.

Aslan, açıklamasının devamında, “Sosyal demokrat başkanımız kadına değer verir, kadını sever, kadına inanır. Belediye başkanı seçildikten sonra yanına gittik, sayın demokrat başkanımız kadına ne kadar değer verdiğini anlamış olduk. Çok kırgınım, çok üzgünüm, böyle güzel dev bir projeyi, Türkiye’ye illere ve ilçelere mal olmuş bir projeyi neden katlettiniz belediye başkanım, neden idam ettiniz. Aylarca gözyaşı dinemeyen emektar köy kadınlarımız var. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a buradan sesleniyorum. Pazar yerine geldiğinde, anam bacım dediğinde ‘anamı hatırlatınız’ demişti. Bizim Trakya’da mantılarımız var, bu mantıları projede yer alan kadınlarımız yapar. Kadınların emeğini savunmak için benim seçilmiş sosyal demokrat başkanım gelip de orada bir kadına merhaba dediyse benim anım feda olsun. Edirne çok şanslı bu dönemde valimiz sayesinde bize desteklerini her zaman sürdürdü. Bu projenin çok önemli olduğunu söyledi. Edirne Belediyesi hırsızı iyi biliyorlarmış ama Edirne’nin göz nuru emeğini çaldılar, hırsızlık yaptılar. Biz hakaretlere maruz kaldık. Ben dört kez karakola gittim. Bizim ilimizde bir kere olsun bizleri aramadılar. 81 kalesi olan Edirne, Kırklareli, İzmir bunlar doğru mu diye, bizler aydın insanlarız ve emeğimizin akasında olacağız. Edirne böyle tanınmasın bu şehir bedel ödemiştir. Valimize de sesleniyorum bir mahalle muhtarı pazar kuramaz, bir mahalle muhtarı rant peşinde koşamaz, biz emeklerimizin geri iade edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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