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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kısa ve uzun vadeli projeleri görüşüldü

İHA

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kısa ve uzun vadeli projeleri görüşüldü

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve öğretim üyelerinden oluşan ekip, 20182024 eğitimöğretim yıllarını kapsayan akredite süresinin uzatılması amacıyla hazırladıkları ara özdeğerlendirme raporunu Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na sundu. Tıp Fakültesi’nin kısa ve uzun vadede yapılması planlanan projelerin de görüşüldüğü ziyarette, eğitim programı akreditasyon çalışmalarının da değerlendirilmesi yapıldı.
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 20182024 eğitimöğretim yılları için akredite edilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, akreditasyon çalışmalarına devam ediyor.
Ziyarette konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, göreve geldikleri andan itibaren fakültenin eğitim kalitesini yükseltmek adına bir yol haritası çıkardıklarını belirterek, “Fakültemiz eğitim programını ulusal ve uluslararası anlamda akredite etmek istiyorduk. Rektörlüğümüzün ve değerli hocalarımın gayretleriyle bu başarıyı elde ettik. Fakülte bazında akredite olan ilk fakülte olmayı başardık. Tabi bu başarının altında büyük bir emek var ve önceki dönemde katkı veren yönetimler ve öğretim üyelerimizin desteği yatıyor. Akredite olmak önemli ama daha önemlisi bunu devam ettirebilmek. Akreditasyonun 3. yılının sonunda hazırlamak zorunda olduğumuz “ara özdeğerlendirme raporu” sonuçlandırdık. Oluşturmuş olduğumuz bu ara rapor da çalışmalarımızın hız kesmeden devam ettiğinin bir göstergesidir. 2024 yılından sonra da akreditasyonumuzu korumak ve reakredite olmak için mevzuat ve ilgili komisyonlarla kalıcı bir sistem oluşturduk ve sistemin devamı için çalışacağız. Bu konuda emeği geçen eski ve yeni çalışma arkadaşlarıma ve bu süreçte bizi yalnız bırakmayıp her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcılarımıza teşekkür ederim” dedi.
Akreditasyon süreçleri ile ilgili Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, eğitimdeki kalitenin ölçülebilirliği açısından akreditasyon sisteminin önemine dikkat çekerek, “Şu anda 18 birimimiz akredite olmuş durumda. Tıp Fakültesi’nin bölümden ziyade fakülte olarak akreditasyonu alması oldukça önemli. Diğer fakültelere örnek teşkil edecek bir başarı bu. Eğitiminde kalitenin artırılması bizim en öncelikli konumuz. Bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Böylece bir kalite farkındalığı oluşturduk. Uluslararası nitelikte eğitim veren bir kurum olduk. Hem eğitim açısından hem de alt yapı açısından gözle görülür bir ivme kazanmış durumdayız. Kalite ve akreditasyon sürecinde yönetim kararlığı ve sahiplenme çok önemlidir. Bu anlamda başta Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir olmak üzere, katkıları bulunan değerli hocalarımı tebrik ediyorum” dedi.
Ziyarette, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’in yanı sıra Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tezel ve Prof. Dr. Mustafa İnan ile Baş Koordinatör Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, Özdeğerlendirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Murat Çaloğlu, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dinçer Avlan, Ölçme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Prof. Dr. Nurettin Taştekin, Ölçme ve Değerlendirme Birimi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Korkmaz da yer aldı.

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