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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgar ve Yunan müşteriler için Çin'den 1 milyon liraya makine aldılar

DHA

Bulgar ve Yunan müşteriler için Çin'den 1 milyon liraya makine aldılar


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Caner Kiriş (27) ile Metin Tümden (29), Yunanistan ve Bulgaristan'dan müşterilerin talebi üzerine, balkon korkuluğu gibi üretimler yapmak için 1 milyon lira kredi çekerek, Çin'den lazerli metal kesme makinesi satın aldı. Girişimci 2 arkadaş, kademeli normalleşme döneminde gelecek turistlerin ihtiyaçlarını karşılayarak, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. 
Edirne Sanayi Sitesi'nde metal ve ahşap işi yapan Caner Kiriş ile Metin Tümden, pandemi döneminde yeni iş sahası kurmak için bankadan 1 milyon lira kredi çekerek, Çin'den lazerli metal kesme makinesi satın aldı. Makine ile zirai aletlerden metal tablolara kadar sektörde söz sahibi olmak isteyen girişimciler, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelecek müşterilerine de hizmet vermeyi amaçlıyor.
Caner Kiriş, ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Bu lazer metal kesme makinesini Çin'den getirdik. Kredi çekerek 1 milyon liraya satın aldık. Pandemi döneminde çok zor şartlarda kredi kullanarak getirdik. Şu an Çin'den gelen arkadaşımız makinenin kurumunu yapıyor ve bize eğitim ve kurs veriyor. Aldığımız makinemiz bu alanda tüm sektörle hitap edebilecek durumda. Makine imalatı, tarım aleti imalatı, asansör sektörü gibi tüm alanda sektöre cevap verebiliriz" diye konuştu.
'YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN TALEP İÇİN YATIRIM YAPTIK'
Yunanistan ve Bulgaristan gelen müşterilerin talepleri üzerine bu yatırımı yaptıklarını söyleyen Kiriş, "Biz komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler olduğu için böyle yatırım yapma ihtiyacı duyduk. Pandemi döneminde kapılar kapalıydı ve bu yüzen Bulgar ve Yunan turist gelmedi ama gelenler de en çok Bulgaristan'dan oldu bu dönemde. Normalleşme ile kapılar açılacak ve onların da bu taleplerine cevap vereceğimizi umuyoruz. Amacımız istihdamı artırıp ülke ekonomisine katkı sağlamak" diye konuştu. 
'İSTİHDAM SAĞLAMAK İSTİYORUZ'
Metin Tümden ise "Ağırlıkla Bulgaristan olmak üzere metal işleri olan balkon korkulukları gibi üretimler yapmak istiyoruz. Genciz, daha önümüzde uzun yıllar ama bu şekilde çalışmaya devam edersek umarım daha güzel yerlere geleceğiz. Ortalama 1 milyonun üzerinde bir yatırım yaptık makinemize. İnşallah çalışarak işlerimizi daha çok büyütmek istiyoruz. Makine parkurumuzu büyütmek istiyoruz ve yeni arkadaşlarımıza iş istihdamı sağlamak istiyoruz" dedi.
ÇİN'DEN GELİP MAKİNEYİ KURDU
Lazerli metal kesme makinesini kurup, eğitim vermek için Edirne'ye gelen Çinli Liamin Ji, makinenin en iyi teknoloji ile üretildiğini belirterek, "Türkiye'den çok teklif almaya başladık, özelikle bu makine için. Avrupa ülkelerinden de makine siparişleri alıyoruz. Lazer kesme makinemizin kurulumunu yaptık ve üretime hazır hale getirdik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-06-03 12:27:08

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