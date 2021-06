Edirne´de yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´de, kurak geçen mayıs ayının son günlerinde etkili olan sağanak, kuraklık endişesi yaşayan üreticiyi sevindirdi. Kuraklık döneminin ardından başağa çıkan buğday, son yağışlarla tane doldurdu. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, yağışın verime olumlu yönde katkı sağlayacağını söyledi.

Edirne genelinde sağanak yağış, kurak geçen mayıs ayının ardından etkili oldu. Bölgede mayıs ayında yağış görülmemesi nedeniyle endişe duyan çiftçiler, yağmur yağışlarıyla sevinç yaşadı. Son yağışlarla başağa çıkan buğday, tane doldurdu. TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, yağışın özellikle buğdaya can suyu olduğunu ve verimi arttırmasının beklendiğini kaydetti.

`YAĞIŞLAR ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRMİŞTİR´

Lütfü Açar, yüzölçümünün 6 milyon kilometre kare olan Edirne´nin yarısında tarım faaliyeti yapıldığını belirterek, "Bu tarım alanlarının yüzde 60´ın hububat üretimi yapılmaktadır. Ayçiçeği, çeltik, yem bitkileri de ekiliş olarak önemli bir yer tutmaktadır. 500 bin dekarda çeltik ekimi gerçekleştirilmektedir. Çeltik üretiminin yarısını Edirne karşılamaktadır. Kuraklığın ülke gündemine ciddi bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Ülkenin değişik yerlerinde kuraklık tarımı ciddi şekilde etkiledi. Yıl içerisinde ve son günlerde düşen yağışlar özellikle hububat açısından olumlu olmuştur. Ayçiçeği ve kanola için de yağışlar çiftçiyi sevindirmiştir. Özellikle ayçiçeğinin gelişmesi anlamında bu son yağışlar oldukça olumlu olmuştur" dedi.

`YÜKSEK REKOLTE BEKLİYORUZ´

Son yağışlarla birlikte verimde de artış beklediklerini ifade eden Açar, "Buğdayda şartlar bu şekilde sürdüğü sürece dekar başına 600-700 kiloya kadar verim zorlanabilir. Bu ayçiçeği için de böyle. Özellikle ekilişten bu yana geçen sürede doğru ekiliş yapılan üretim alanlarından yüksek rekolte bekliyoruz. Çeltikte bölgemiz için sulu şartlarda üretilen önemli bir bitki. Bölgede çeltik ekilişleri şu an büyük oranda tamamlandı. Çeltikte de yağış ve doğru bakımla yüksek verim alabiliriz. Dekar başına 1 tona kadar rekolteyi zorlayabiliriz. Bölgemizde su sorunu da şu an yok" diye konuştu.

Lütfü Açar, etkili olan yağışların özellikle buğday ve ayçiçeği verimini yükselteceğini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

