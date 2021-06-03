Meriç Nehri´ndeki adacıkta 5 kaçak göçmen yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri´nde bulunan bir adacıkta, yasa dışı yollarla Yunanistan´a gitmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri´ndeki bir adacıkta yasa dışı yollarla Yunanistan´a gitmek isteyen kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan 5 kaçak göçmen, botla karaya çıkartıldı. Kaçak göçmenler işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-06-03 15:30:52



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