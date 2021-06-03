Bakan Ersoy'un eşi, Edirne ciğeri pişirip, tadına baktı



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE genelinde, yerel turizmin önem kazanması ve tanıtılması amacıyla hayata geçirilen 'Rotahane Projesi' kapsamında, Edirne'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kentin ünlü lezzeti tava ciğerini pişirip, tadına baktı.

Türkiye´nin doğusunu batısına, batısını doğusuna tanıtmak, iç turizmi canlandırmak ve şehirleri kalkındırmak amacıyla, 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' temasıyla hayata geçirilen Rotahane Projesi, Edirne'de program düzenledi. Kurucuları arasında bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un da katıldığı programa Edirneli klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı, sanatçılar Suzan Kardeş ve Açelya Akkoyun da katıldı. Gelen ekibi, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp karşıladı.

Tarihi ve kültürel yerleri gezen ekibin bir durağı da şehrin meşhur lezzeti ciğerci dükkanı oldu. Vali Canalp tarafından ağırlanan ekip, ciğer pişirilmesini inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ise tavanın başına geçerek ciğer pişirdi. Heyet daha sonra tava ciğer türküsü ve Rumeli ezgileri eşliğinde pişirdikleri ciğerin tadına baktı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-06-03 16:53:05



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