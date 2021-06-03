Tava ciğerinin başkenti Edirne’de renkli görüntüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tava ciğerinin başkenti Edirne’de renkli görüntüler

İHA

Tava ciğerinin başkenti Edirne’de renkli görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un yürüttüğü “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Rotahane ekibinin düzenlediği Edirne gezisi renkli görüntülere sahne oldu.
Rotahane ekibinin “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile birlikte sanatçılar Serkan Çağrı, Suzan Kardeş, Açelya Akkoyun ve Serap Çiftçi Edirne’ye geldi. Edirne’nin meşhur tarihi ciğerinin tadına bakmak isteyen ekibin ilk durağı, Tarihi Ciğerci Bahri Dinar oldu. Bakan Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, tava ciğer tezgahının başına geçip tava ciğeri pişirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Edirne’nin yerel müzisyenleri de yer aldı.
Pandemi sebebiyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan restoranların hizmete açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler tarihi Edirne çarşısında ciğerin tadına baktı.
Rotahane ekibi bugün ve yarın Edirne’de gezi programları düzenleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Ersoy'un eşi, Edirne ciğeri pişirip, tadına baktı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'un eşi, Edirne ciğeri pişirip, tadına ...
Kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun ...
Meriç Nehri´ndeki adacıkta 5 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Meriç Nehri´ndeki adacıkta 5 kaçak göçmen yakalandı
CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek
YEREL HABERLER CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle ...
İlkokullu Mehteranlar İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER İlkokullu Mehteranlar İlkokul öğrencilerinden oluşan ...
Edirne´de yağışlar çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Edirne´de yağışlar çiftçiyi sevindirdi
Bulgar ve Yunan müşteriler için Çin'den 1 milyon liraya makine aldılar
YEREL HABERLER Bulgar ve Yunan müşteriler için Çin'den 1 milyon ...
Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı ...
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kısa ve uzun vadeli projeleri görüşüldü
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kısa ve uzun ...
1. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite E-Sempozyumu
YEREL HABERLER 1. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite ...
Başkan Gürkan’a Kırsal Köy Pazarı'nın açılmaması sebebiyle tepki
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’a Kırsal Köy Pazarı'nın açılmaması ...
Kapıkule´de kullanılacak test kitleri için onay bekleniyor
YEREL HABERLER Kapıkule´de kullanılacak test kitleri için onay ...
Edirne’ye uluslararası standartlarda kamu hizmeti Vali Canalp: "Vatandaşlarımız uluslararası kalite standartlarında kamu hizmeti alacak"
YEREL HABERLER Edirne’ye uluslararası standartlarda kamu ...
Koronavirüs haritasında Keşan ilk kez sarıya döndü
YEREL HABERLER Koronavirüs haritasında Keşan ilk kez sarıya döndü
Edirne'de "Yunus Emre ve Türkçemiz" bilgi şöleni
YEREL HABERLER Edirne'de "Yunus Emre ve Türkçemiz" bilgi şöleni
Rektör Tabakoğlu, Judo şampiyonu Taşın'ı tebrik etti
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu, Judo şampiyonu Taşın'ı tebrik etti
Ormanı korumak için konulan uyarı levhaları hedef tahtası
YEREL HABERLER Ormanı korumak için konulan uyarı levhaları hedef ...
Rektör Tabakoğlu, genç hekim adaylarıyla buluştu
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu, genç hekim adaylarıyla buluştu
Trakya Üniversitesinde Rehabilitasyonda Teknoloji Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde Rehabilitasyonda Teknoloji ...
Marmara’nın en az vaka oranına sahip il Edirne oldu
YEREL HABERLER Marmara’nın en az vaka oranına sahip il Edirne oldu
Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, ...
Edirne´de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Edirne´de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Zonguldak´ta aranan çocuk istismarcısı, Edirne´de yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak´ta aranan çocuk istismarcısı, Edirne´de ...
Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu
YEREL HABERLER Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla ...