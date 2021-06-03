Tava ciğerinin başkenti Edirne’de renkli görüntüler

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un yürüttüğü “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Rotahane ekibinin düzenlediği Edirne gezisi renkli görüntülere sahne oldu.

Rotahane ekibinin “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile birlikte sanatçılar Serkan Çağrı, Suzan Kardeş, Açelya Akkoyun ve Serap Çiftçi Edirne’ye geldi. Edirne’nin meşhur tarihi ciğerinin tadına bakmak isteyen ekibin ilk durağı, Tarihi Ciğerci Bahri Dinar oldu. Bakan Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, tava ciğer tezgahının başına geçip tava ciğeri pişirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Edirne’nin yerel müzisyenleri de yer aldı.

Pandemi sebebiyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan restoranların hizmete açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler tarihi Edirne çarşısında ciğerin tadına baktı.

Rotahane ekibi bugün ve yarın Edirne’de gezi programları düzenleyecek.

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