Edirne’de il afet risklerini azalmak için plan çalışması yapıldı

İl afet risk azaltma planlarının (İRAP) hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla risk azaltma plan çalışması yapıldı.

İRAP çalışmaları kapsamında İRAP 2.Çalıştayı AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarının, STK temsilcilerinin, Özel sektör temsilcilerinin, yerel yönetim temsilcilerinin ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, “Edirne İRAP hazırlık çalışmalarının başlangıcında ilimizde, geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak yapılan anket sonucunda, taşkın, su baskını, deprem, kütle Hareketleri (Heyelan) ve Düzensiz Göç Hareketliliği öncelikli tehlikeler olarak belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli afet tehlikeleri doğrultusunda uzman kişiler ile paydaş kurum ve kuruluşların katılımı ile ilk çalıştayımız 2122 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 1.Çalıştayda, mevcut durum analizi, senaryo hazırlama ve olay önlem tablolarının oluşturulması çalışmaları yapılmıştır. 23 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2.Çalıştayımızda ise planın en önemli ayağını oluşturan amaç ve hedefler dikkate alınarak eylemlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve eylemleri gerçekleştirecek olan sorumlu kurum ve destek kurumların tespiti ile gerçekleştirme süreleri belirlenecektir. Katılımlarınız için değerli Destek Kurulu üyelerimize ve Teknik Çalışma Grubu üyelerimize teşekkür eder, çalıştayın verimli şekilde tamamlanmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal’ın konuşmasının ardından katılımcılar, Edirne AFAD koordinasyonunda çalıştayın ilk gününde taşkın, su baskını ve düzensiz göç hareketliliği, çalıştayın ikinci gününde ise deprem ve heyelan tehlikeleri ile ilgili çalışmaları tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.