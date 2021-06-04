Kocaelisporlu Batuhan Er'e memleketinden 'Yaşam Boyu Onur' plaketi



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) TFF 1´inci Lig´in yeni takımlarından Kocaelispor´un golcüsü Batuhan Er´e, memleketi Edirne´nin Keşan ilçesinde `Yaşam Boyu Onur´ plaketi verildi.

Kocaelispor'un 26 yaşındaki oyuncusu Batuhan Er, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu´nu ziyaret etti. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, TFF 1´in Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor ve santrforu Batuhan Er´i tebrik ederek, "Batuhan bizim bölgemizin evladı, bir parçası. Babası da bizim mesai arkadaşımız. Kocaelispor´un 1´inci Lig'e çıkmasında en büyük etkenlerden biri. Ona bugün 'Yaşam Boyu Onur' plaketi takdim ediyoruz. Kocaelispor´un bugünlere gelmesinde Batuhan da en önemli aktörelerden biri ve faydası olduğu aşikar. Onun başarısını takip ettik. Her hafta attığı golleri izledik, alkışladık. Keşan´da da diğer kardeşlerimize örnek olması için bugün onu ödüllendiriyoruz. Manevi bir ödül bu tabii. Ama bulunmaz bir ödül, eşi değeri olmayan bir ödül. Hemşehrilerim adına Batuhan Er´i tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Gençlere örnek olsun. Gençlere rol model olması için de iyi bir örnek" dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, konuşmasının ardından Batuhan Er´e plaketini takdim etti. Er de Helvacıoğlu´na Kocaelispor forması hediye etti.

`BÜYÜK KOCAELİSPOR CAMİASINA ŞAMPİYONLUK HEDİYE ETTİK´

Kocaelispor olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Batuhan Er, "Çok güzel geçen bir sene var. Büyük Kocaelispor camiasına şampiyonluk hediye ettik. Bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Gittiğim her takımda Keşanlı olduğumu gururla belirtiyorum. Keşan adını duyurmak için elimden geleni yapıyorum. Bundan çok mutluyum, böyle bir plakete layık görüldüğüm için Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-06-04 11:45:19



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