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Bulgar ve Yunan müşteriler, 189 gün sonra Ulus Pazarı'nda

DHA

Bulgar ve Yunan müşteriler, 189 gün sonra Ulus Pazarı'nda


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan, Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen müşteriler ile uluslararası pazar özelliği olan Ulus Pazarı, 189 gün sonra tekrar açıldı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmasıyla Yunan ve Bulgar müşteriler, pazara gelmeye başladı.
Edirne'de yerli müşterinin yanı sıra günübirlik alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, 27 Kasım 2020'de, pandemi tedbirleri kapsamında kapatıldı. Pazar, kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle 189 gün sonra bugün yeniden açıldı. Geceden tezgahlarını kurup, hazırlıklarına başlayan esnaf, uzun aranın ardından açılma mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası ile girişlerini kolaylaştırmasıyla bugün Yunan ve Bulgar turistler de pazara geldi. 
'HİJYEN KURALLARINI UYGULUYORUZ'
Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarın açılmasıyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan müşterilerinin gelmeye başladığını belirterek, "Uzun zamandır kapalı olan Ulus Pazarı bugün tekrar kapılarını açtı. Yeni açıldığımız için Yunanistan ve Bulgaristan gelen müşterilerimiz yüzde 20 civarındadır. Bu ilk aylarda hafif yoğunlukla olacak. Tabi önce tedbir, diyoruz. Hijyen kurallarını uyguluyoruz. Burası uluslararası Trakya'nın bölge pazarı oldu. Trakya halkının yanı sıra Bulgaristan'dan Yunanistan gelen eşit şekilde müşterilerimiz var" dedi.
'MÜŞTERİLERİMİZİ ÖZLEMİŞTİK'
Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarına PCR testi zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası kolaylığı getirmesinin, kendileri için önemli gelişme olduğunu belirten Reisoğlu, "Aşı kartı sertifikası uygulamasıyla kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerimize dönmeyi bekliyoruz. Aşı kartı sertifikasının gelmesi, tüm aşılamanın da bitmesi sonucunda biz mutlu olacağız. Ekonomik olarak zor günler geçiriyorduk, bu uygulamayla birlikte açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimizi de özlemiştik. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelenler kur farkı nedeniyle orada alacakları ürünlerden aynı paraya buradan 7 tane satın alabiliyorlar. Buraya gelmelerinin en büyük nedeni döviz kur farkı oluyor" diye konuştu. 
Pazarda uzun zaman sonra müşterilerini ağırlamaya başlayan pazarcı esnafı da açılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
'PAZARI ÖZLEDİK'
Bulgaristan'dan ailesi ile birlikte alışverişe gelen Sezgin Sabri, pazarda alışveriş yapmayı özlediklerini belirterek, "Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden geliyoruz. Yaklaşık 1 yıldan beri gelemiyorduk Edirne'ye, pandemiden dolayı. Devamlı geliyorduk pazara, özledik. Pazardan yoğun olarak kıyafet satın alıyoruz. Burada fiyatlar çok ucuz, yarı yarıya fiyat farkı var Bulgaristan'a göre. Kapıkule'den aşı kartı sertifikası ile giriş yaptık. Bugün pazarda 500 euro bozdurduk, bununla alışveriş yapacağız" dedi.
'1000 LEVA BOZDURDUM'
Bulgaristan'dan gelen Meliha Mustafa da 1000 leva bozdurduğunu ve bu parayla çocukları için alışveriş yapacağını söyledi. Kur farkı nedeniyle Türkiye'de hem ucuz hem de kaliteli ürünleri satın aldıklarını belirten Mustafa, "Uzun süre kapalıydı, özledik. Bulgaristan ile Türkiye arasında çok büyük kur fark var. Pazar için 1000 leva (5 bin 390 TL) bozdurdum. Hepsiyle alışveriş yapacağım" diye konuştu. 
'DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE GELDİM'
Düğün alışverişi için Bulgaristan'ın Rusçuk bölgesinden pazara gelen Meliha Sabri ise "Ulus Pazarı'nda görümcemin kızının düğünü için alışveriş yaptım. Buradan kıyafet satın aldık, daha sonra altın ve diğer düğün eşyalarını satın alacağız. Burada daha ucuz olduğu için geldik. Bir akşam burada kaldıktan sonra tekrar Bulgaristan'a döneceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-06-04 16:08:38

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