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Vakıf panelinde konuşan CHP'li Özel: Bu konuda hep eksilik içerisindeydik

DHA

Vakıf panelinde konuşan CHP'li Özel: Bu konuda hep eksilik içerisindeydik


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Edirne´de Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından düzenlenen panele katıldı. Özel, CHP´nin, kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum platformu, etkinlik yapabilecekleri vakıflar noktasında mevcut iktidarın oldukça gerisinde olduğunu belirtti. Özel, "Bu konuda bir eksiklik içerisinde olduğumuzu hep söylüyorduk. Dün emekleme aşamasında olan TÜLOV bugün ayağa kalktı ve yakında koşmaya başlayacak" dedi.
Türkiye´de 2001 yılında kurulan TÜLOV, 7´nci temsilcilik binasını Edirne´de açtı. Açılış sonrası vakfın düzenlediği `Laiklik Üzerine Düşünceler Paneli´ne katılan, aynı zamanda vakfın yönetim kurulunda olan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin vakıf konusundaki eksikliğine dikkat çekti. Parti olarak kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum platformları, etkinlik yapabilecekleri vakıflar noktasında mevcut iktidarın oldukça gerisinde olduklarını, geçmişte sürekli söylediklerini söyleyen Özel, artık TÜLOV sayesinde bu eksikliğin giderileceğini kaydetti.
'DÜN EMEKLEYEN VAKIF ARTIK KOŞACAK'
Özel, konuşmasında, "Geçmişte çok önemli bir eksiklikti, Cumhuriyet Halk Partisi´nin, cumhuriyetçilerin, demokratların kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum platformları, etkinlik yapabilecekleri vakıflar noktasında mevcut iktidarın oldukça gerisinde olduğunu herkes dile getirmişti. Bu konuda bir eksiklik içerisinde olduğumuzu hep söylüyorduk. Nurettin Hoca 2002´de kurulmuş ve sonradan atıl kalmış TÜLOV Vakfı´ndan bahsetti. TÜLOV kamu yararına faaliyet gösteren bir vakıf. Bugünlerde böyle bir yetkiyi alabilmeniz Cumhurbaşkanı onayına tabii. Nurettin Hoca, vakfın borçlarının kapatılması, eksiklerinin tamamlanması için olağanüstü bir çaba sarf etti. Birlikte yol yürüdüğümüz Veli Ağbaba ile bizi yönetim kuruluna aldı. Dün emekleme aşamasında olan TÜLOV bugün ayağa kalktı ve yakında koşmaya başlayacak. İzmir merkezi olmaktan, şu anda 7 temsilciliği olan ve merkezinin dışında temsilciliklerinin de mekanı olan, çok önemli faaliyetleri yapmak için bize mekan, alan yaratan bir vakıf olarak önümüzde" şeklinde konuştu.
'VAKIF POLEMİK İÇİN DEĞİL BİRLİKTELİK İÇİN VAR'
Vakfın, insanların hayallerine ve projelerine alan açmak için çalıştığını dile getiren Özel, "Bu vakfa sahip çıkın. Bu vakfın neyi yapabileceğini, sınırlarının nerede olduğunu, aşamadığımız yerleri nasıl aşabileceğimizi burada bulunan herkese hatırlatmak, o konuda size kolaylaştırıcı olmak için buradayız. TÜLOV belli bir siyasi görüşü, belli bir dünya görüşü, benzer dünya görüşü olanların bir arada durduğu yerdir ama kesinlikle yerel siyaset yapmak için kurulmuş, odaklanmış bir yer değildir. Polemik için çekişmek için değil, dayanışma ve birliktelik için vardır" ifadelerini kullandı.
PROF.DR. DEMİR: DAYANIŞMAYA VE GÜÇLÜ OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR
Vakfın Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Demir de, "TÜLOV´un 4 amacı var. Bunlardan birisi Türkiye´nin geçmişten gelen değerlerine sahip çıkmak. İkincisi özellikle bilimsel, sosyolojik ve toplumsal araştırmalar yapmak. Demokrasinin yok edilmesi, zayıflatılması, insanların yalnızlaştırılmasına karşı demokrasinin gelişmesi, dayanışmanın arttırılması için büyük çaba içerisinde olan, toplumsal dayanışmayı ve güçlendirmeyi arttırmak için en önemlisi de laikliği daha güçlü hale getirmek için çaba içerisindeyiz. Daha çok düşünmeliyiz, çalışmalıyız az konuşmalıyız ve Atatürk´ün ve Cumhuriyet´in değerlerine sahip çıkmak için dayanışma içerisinde olmalıyız. Türkiye olarak dayanışmaya ve güçlü olmaya ihtiyacımız var. Herkese ihtiyacımız var. Verin elinizi önce 81 vilayette daha sonra dünyada daha güçlü bir insanlık için hep beraber çalışalım ve mücadele edelim" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-06-04 18:00:29

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