Konservatuvar öğrencilerinden sosyal sorumluluk projeleri

Ali Koç her şeyi anlattı!

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci ve öğrencileri, farklı illerde hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerini bir videoya dönüştürdü.



Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla Trakya Üniversitesi’nin 20192020 EğitimÖğretim Yılı'nda seçmeli ders havuzuna eklediği “Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri” dersi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Kontrabas Sanatçısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci sorumluluğunda 152 öğrenci, pandemi koşullarına uygun olarak yaşadıkları şehirlerde projelere imza attı.



Öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinliklerin görselleri de bir videoda bir araya getirildi.

Sosyal sorumluluk projelerinin birçok farklı alandan oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci, tamamı uygulama üzerine olan “Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri” dersini pandemi koşullarına göre düzenlemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz ürettikleri projeleri bulundukları yerlerde hayata geçirdi. Bu projeler, sokak hayvanlarını besleme, yaşlılara yardım, çevre temizliği, ihtiyacı olan okullara kargo ile göndermek şartı ile kırtasiye ve oyuncak yardımı, ağaç dikimi gibi konu başlıklarından oluştu. Projeleri gerçekleştirenler arasında geri dönüşler o kadar güzel ve etkileyiciydi ki bunun hem örnek teşkil etmesi hem de öğrenci arkadaşlarımızın emekleri görülmesi adına kısa film haline getirip yayınlamak gerektiğini düşündük.” diye konuştu.

Dökmeci, projenin hayata geçmesini sağlayan Rektör Prof. Erhan Tabakoğlu'na da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.