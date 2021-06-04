Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından “Sorun Çözelim” hizmeti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öncülüğünde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurum içinde yaşanılan memnuniyeti ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla “Sorun Çözelim” platformu faaliyete geçirildi.

“Sorun Çözelim” platformu ile kurum içerisinde zaman ve mekandan bağımsız olarak kalite etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak, üniversitenin iç ve paydaşlarını ilgilendiren her türlü konuya ilişkin önerilerin açıkça paylaşılarak kurumsallaşmayı ve aidiyet duygusunu artırmak, hatalı, usulsüz veya yanlış uygulamaların bildirilmesini sağlamak amacıyla verilen hizmetler hakkında dilek, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Üniversitenin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen tüm paydaşların görüş ve düşüncelerinin daha sağlam ve güçlü bir kurum kültürü oluşturulmasındaki önem ve değeri göz önüne alınarak oluşturulan platform aracılığıyla her türlü talep, şikâyet, öneri, istek ve memnuniyetin iletilmesi bekleniyor.

Kurumların başarısında çalışanlarının ve muhataplarının motivasyonunun ve aidiyet duygusunun önemli bir yeri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz öncelikli olmak üzere pek çok kişi ve kurum faydalanmaktadır. Trakya Üniversitesi olarak kurumsal başarımızı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken toplumumuzun ve paydaşlarımızın çıkarlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güçlü ve derin ilişkiler kurmaya borçluyuz. Yönetim anlayışımız olarak birlikte yol aldığımız herkesin inandıkları değerler, duygu, düşünce, beklenti ve önerilerinin Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Oluşturduğumuz bu yeni iletişim platformu aracılığı ile toplumumuz, personelimiz ve öğrencilerimizle daha da yakınlaşarak, ihtiyaç ve talepleri daha iyi anlayarak daha yakından takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kurumsal gelişime katkı sağlayacak öneri ve isteklerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için etkin bir araç oluşturduklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Üniversitemiz kampüslerinde birçok iyileştirme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı hem yüz yüze görüşmelerle bizlere iletilen ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurarak ele alıyor hem de bu çalışmalar esnasında birçok öneri, düşünce, ihtiyaç ve isteklerle karşılaşıyoruz. Buradan yola çıkarak hizmete soktuğumuz ‘Sorun Çözelim’ platformu ile zaman ve yer kavramlarını ortadan kaldırmayı, iyileştirme faaliyetlerinin oluşturulması ve yönetilmesi için modern ve etkili bir yönetim zemini oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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