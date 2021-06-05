Edirne’de “Dünya Çevre Günü” kutlandı

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Edirne’de “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kent ormanında düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü organizasyonunda Edirne Kent Ormanda “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinliği düzenlendi. Vali Ekrem Canalp, etkinlik kapsamında açılan standı ziyaret etti. Burada yetkililer ile görüşen Vali Canalp, daha sonra çevre kirliliğine dikkat çekmek ve geri dönüşüme katkı sağlamak için geri dönüşüm otomatına plastik pet şişe atığı attı. Dünya çevre günü nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Vali Canalp’a çiçek verdi.

Vali Canalp, etkinliğin ardından bölgeden ayrıldı.

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