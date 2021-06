Meriç Nehri'nde 'Edirne Kürek Festivali' düzenlendi

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TED Edirne Kürek Kulübü tarafından düzenlenen Edirne Kürek Festivali, 12 kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Meriç Nehri üzerindeki parkurda bu yıl ilk kez düzenlenen festivale Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Canalp, "İnşallah ümit ediyorum ki bu başlangıcı önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı hale getireceğiz. Çünkü bu nehrin üzerinde buradan yaklaşık 1 kilometre aşağıdaki bölümde Türkiye ve dünyadaki en büyük lastik savaklı barajı yapacağız. Bu barajı yaptıktan sonra nehir suyu 2 metre 80 santimetre yükselerek stabil bir alan çıkacak ortaya, dolayısıyla da bu şekildeki hem kürek yarışları için hem de eğitim alacaklar için mükemmel bir ortam haline gelecek. Yapacağımız düzenleme ve rekreasyon alanlarıyla kürek kulüplerine sunacağımız imkanlarla burası Türkiye'deki bu şekildeki en esaslı yer haline gelecek" dedi.

Belediye Başkanı Gürkan da kürek sporunun kente çok şey katacağını, festivalin kalıcı hale gelmesi ve gelenekselleşmesi için Türkiye Kürek Federasyonu'nun kentte bir kayıkhane yapmasını temenni ettiklerini söyledi.

'ULUSLARARASI ŞAMPİYONALAR DÜZENLENEBİLİR'

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, projenin ardından Meriç Nehri'nde tüm dünya yarışlarının düzenlenebileceğine vurgu yaparak, "Hemen yanımızda Bulgaristan Plovdiv var orada da dünya ve Avrupa Şampiyonaları yapılıyor. Dolayısıyla niye burada olmasın. Nehirde kısa sürede yapılacak düzenlemeyle uluslararası şampiyonalar düzenlenebilir" diye konuştu.

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba ise Meriç Nehri'nin doğal bir parkur olduğunu belirterek, "Burası olimpik ölçülerde bir parkur. İlkini gerçekleştiriyoruz festivalimizin. Bundan sonra amacımız bunun şehir tarafından, kurumlarımız ve kulüplerimiz tarafından sahiplenip geleceğe aktarılmasını istiyoruz. Her yıl haziran ayının ilk haftası festivali yapmak için öncülüğe devam edeceğiz, yardımcı olacağız. Edirne halkına, spor camiasına, kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, Başkan Gürkan ile birlikte kayığa binerek festivalin açılış küreklerini çekti. Fenerbahçe Spor Kulübü Kürek Takımı gibi bir çok köklü kürek kulübü sporcuları suya inerek doğal parkurda kürek çekti. Sporcuları arasında şarkıcı Pamela'nın da olması dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

