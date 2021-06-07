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Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

DHA

Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu


Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda zirveyi hedeflediğini belirterek, "Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.
Milli Güreşçi ve Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi olan Yasemin Adar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Yasemin Adar´a, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ve Kadın Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman eşlik etti.
`OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU İÇİN TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİM´
Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonu olarak, Türk kadın güreş tarihinde bir ilke imza atmak olduğunu belirten Adar "Son yıllarda tüm şampiyonalarda büyük başarılara imza attık. Şimdiki hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları´nda ülkem adına en iyi sonucu elde etmek. Bu konudaki hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sadece orada olmak değil, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırmak istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.
`BİZLERE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI´
Rektör Tabakoğlu, son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya´da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Eleme Turnuvası´nda tüm rakiplerini yenerek Türkiye´ye güreşte 9´uncu Olimpiyat kotasını kazandıran Yasemin Adar´ı başarısından dolayı tebrik etti. Tabakoğlu, "Öğrencimiz olmasından gurur duyduğumuz milli sporcu Yasemin Adar´ın, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat madalyasını da kazanarak kadın güreş tarihimizde bir efsane olacağına inanıyorum. Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcumuz, bugüne kadar kazandığı başarılarla bizlere büyük bir gurur yaşattı. Olimpiyatlar gibi uluslararası bir organizasyonda yer alması ve ülkemizi temsil edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, olimpiyatlarda mücadele edecek tüm milli sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kadın Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman ise tek hedeflerinin olimpiyat şampiyonu kadın güreşçiler çıkartmak olduğunu belirterek, tarihin en eski ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları´ndan alınlarının akıyla ve tarihe geçecek başarılarla döneceklerine inandıklarını söyledi.
Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da madalya yolunda en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatarak, olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-06-07 12:52:08

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