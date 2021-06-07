Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı

İHA

Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, içindeki hurda demiri almak için ateşe verdiği kanepenin alevleri romana sıçrayan ve yaklaşık 4 hektar alanın kül olmasına sebep olan şahıs, 155 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında kullanmadığı kanepesinin demirlerini hurda olarak almak isteyen A.Ö., Keşan’a bağlı Seydiköy’de evine yakın ormanlık alanda mobilyasını yakmak istedi. Ancak yanan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar, bölgede rüzgarın da etkisiyle yayılarak orman yangınına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda araç sevk edildi ve yangın 4 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Bu sırada alevler yaklaşık 4 hektarlık alanı yutarak küle çevirdi.
Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, yangınla ilgisi olduğu düşünülen A.Ö. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında açılan dava devam eden A.Ö.’nün Keşan Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki tutuksuz yargılanması tamamlandı. 121 bini ağaçlandırma bedeli, 34 bini ise söndürme gideri olmak üzere A.Ö., toplamda 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, ...
Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu
YEREL HABERLER Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat ...
Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi
YEREL HABERLER Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat ...
6 gün entübe edilen korona hastası: Sağlıklıyım, gencim diye güvenme
YEREL HABERLER 6 gün entübe edilen korona hastası: Sağlıklıyım, ...
Hastanede ameliyat olup, LGS sınavına girdi
YEREL HABERLER Hastanede ameliyat olup, LGS sınavına girdi
Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı
YEREL HABERLER Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız ...
Apandisit ameliyatı olan Arda, LGS'ye hastane odasında girdi
YEREL HABERLER Apandisit ameliyatı olan Arda, LGS'ye hastane ...
Atıklar maket oldu, 'Geri Dönüşüm Parkı' oluşturuldu
YEREL HABERLER Atıklar maket oldu, 'Geri Dönüşüm Parkı' oluşturuldu
Edirneli taraftarlar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı
YEREL HABERLER Edirneli taraftarlar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ...
Edirne’de kürek festivali renkli başladı
YEREL HABERLER Edirne’de kürek festivali renkli başladı
Meriç Nehri'nde 'Edirne Kürek Festivali' düzenlendi
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nde 'Edirne Kürek Festivali' düzenlendi
Edirne’de “Dünya Çevre Günü” kutlandı
YEREL HABERLER Edirne’de “Dünya Çevre Günü” kutlandı
Aynı yönde ilerleyen motosiklet ve otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Aynı yönde ilerleyen motosiklet ve otomobil çarpıştı
(Özel haber) Yüzde 90 görme engelli Ecem Taşın, judo ile engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER (Özel haber) Yüzde 90 görme engelli Ecem Taşın, judo ...