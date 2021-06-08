Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu

İHA

Ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu, acılı anne kapıda gözyaşlarına boğuldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde berber Cemali Güler, ev sahibi tarafından kaldığı evde ölü olarak bulundu. Oğlunun haberini alan acılı anne gözyaşlarına boğuldu.
Olay saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tünel Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında tek başına yaşayan 40 yaşındaki Cemali Güler'i uyandırmak üzere ev sahibi Ali Yorma kapısına her sabah olduğu gibi yine geldi. Daha sonra içeri giren ev sahibi, yatağında yatan Güler'in kendisine hiçbir tepki vermediğini görünce, durumu ihbar etti. Yorma'nın 112'yi araması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Cemali Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici bir yaraya yada darp izine rastlanmayan Güler’in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gözyaşlarına boğuldu
Oğlunun ölüm haberini alan anne Fethiye Güler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Evin kapısında bekleyen acılı anne, son olarak bir önceki akşam telefonda konuştuğu oğlunun ölümünü kabullenmekte güçlük çekerken; onu son bir kez daha görmek daha görmek için ısrar etti, polis kederli anneyi güçlükle sakinleştirdi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev sahibi ölü buldu, annesi gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Ev sahibi ölü buldu, annesi gözyaşı döktü
Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin TL para cezasına çarptılırdı
YEREL HABERLER Kanepe hurdasını almak içi ormanı yakıyordu, 155 bin ...
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, ...
Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu
YEREL HABERLER Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat ...
Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi
YEREL HABERLER Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat ...
6 gün entübe edilen korona hastası: Sağlıklıyım, gencim diye güvenme
YEREL HABERLER 6 gün entübe edilen korona hastası: Sağlıklıyım, ...
Hastanede ameliyat olup, LGS sınavına girdi
YEREL HABERLER Hastanede ameliyat olup, LGS sınavına girdi
Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı
YEREL HABERLER Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız ...
Apandisit ameliyatı olan Arda, LGS'ye hastane odasında girdi
YEREL HABERLER Apandisit ameliyatı olan Arda, LGS'ye hastane ...
Atıklar maket oldu, 'Geri Dönüşüm Parkı' oluşturuldu
YEREL HABERLER Atıklar maket oldu, 'Geri Dönüşüm Parkı' oluşturuldu
Edirneli taraftarlar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı
YEREL HABERLER Edirneli taraftarlar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ...