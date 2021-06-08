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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de motor sporları heyecanı Edirne motor sporlarının yeni adresi oluyor

İHA

Edirne’de motor sporları heyecanı Edirne motor sporlarının yeni adresi oluyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun, 'Spor Turizmin Geleceğidir' sloganıyla yürüttüğü çalışmalarda Edirne, tarihi ve kendine özgün coğrafi özellikleri ile motor sporlarının yeni adresi olacak.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Musabeyli köyü koruluğunda yapılan Motor Sporları Merkezi Motocross Parkuru tanıtımı ve eklentilerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada Edirne’yi su sporlarından sonra motor sporları merkezi yapacaklarını söyledi.
Musabeyli köyünde yapılan bin 810 metre uzunluğunda ve 7 atlama rampası bulunan parkurun tanıtım ve spor merkezinin eklentilerinin temel atma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanları Ogün Baysan, Mahmut Nedim Akülke ve davetliler ile sporcular katıldı.

Vali Canalp: “Edirne'yi motor sporları merkezi yapmaya karar verdik”
Edirne Valisi Ekrem Canalp yaptığı konuşmada, Edirne’yi su sporlarının ardından motor sporları merkezi haline getirecekleri belirterek, “Yaklaşık 11 ay kadar önce Edirne’de motor sporlarına gönül vermiş olan dernek üyelerimiz beni ziyarete geldi, benden bu sporu güvenli bir şekilde yapacak alan istiyoruz dediler. Biz sadece Edirne’ye hitap edecek tesis yapmak yerine Edirne’ye yakışacak uluslararası standartlarda yarışmaların yapılacağı bir motor sporları merkezi yapmaya karar verdik. Federasyonumuzla iletişime geçerek ortak çalışma yaptık ve şuanda bulunduğumuz bu alanda gerek pist gerek sosyal donatı alanları olsun projelerin her bir anı federasyonumuzla beraber gerçekleştirdik. Biz burada sonbaharda uluslararası yarışmaları yapacağız. Hafta sonunda Meriç nehrinde su sporları ile ilgili yarışma düzenledik ve Edirne su sporları merkezi olacak dedik. Bugün buradan da diyoruz ki Edirne motor sporlarının da merkezi olacak. Burada bin 810 metrelik pist var ve 7 atlama rampası var. Bu hafta itibari ile pistin dışındaki üst yapı çalışmalarına başlıyoruz, burada ayrıca bir çadır kamp alanı ve karavan kamp alanı seyir alanları yapacağız. Edirne’yi su ve motor sporları merkezinin ardından hava sporları merkezi haline getirme planlarımız var. Edirne’de geçmişti inşasına başlanmış ve yarım kalmış Demirhanlı havaalanı inşaatımız var, bu yarım kalan havaalanımızı para motor ve pervaneli tek ve iki motorlu uçakların inip kalkabileceği hava sporları merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra Edirne Hava sporlarının da merkezi olacak” dedi.

Eylül ayında bitirilecek
Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, yaptığı açıklamada, “Burası eylül ayında tamamen Avrupa şampiyonalarının yapılabileceği yüksek kabiliyetli pist olacaktı. Edirne’miz için çok önemli bir motor spor tesisleri merkezi düşünülüyor. Bu arada diğer bir spor merkezimiz de Afyon’daydı ama Edirne’nin de farklı bir spor merkezi olması, buranın geçiş noktası olması, Avrupa ile bağlantısı olması ve etrafımızdaki ülkelerle, oradaki sporculara ev sahipliği yapılabilecek. Burası çok güzel bir tesis, keyifli ve nihayetinde eylül ayında burası tamamen bitecek, Türk ve dünya sporuna hizmet için hazır bir hale getirilecektir” ifadelerini kullandı.

Kalaycı: “Türkiye için önemli bir parkur”
Şampiyonlar Şampiyonu Motorkros Sporcusu Şakir Kalaycı ise, “Türkiye böyle bir parkur kazandığı için çok mutluyuz. Mükemmel bir tesis açılmak üzere, bugün bunun açılışı yapıldı. İnanıyorum ki burada çok kısa bir süre içinde uluslararası şampiyonluklar düzenlenecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile birlikte daha önce Afyonkarahisar’da Dünya arenasına koşulmuştu ve devam ediyor. Neden daha sonraki yıllarda Edirne’de bu yarışlar olmasın. Ben de sporcularımızın bir abisi olarak burada bulundum ve son olarak herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye’ye ihtiyacı olan bir parkuru kazandırdıkları için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından piste geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp eline damalı bayrağı alarak minik motorcuların startını verdi. “Tarihin Başkentinde Sınırları Zorluyoruz” sloganı ile piste çıkan sporcular kıyasıya bir yarış yaparak atlama rampalarında görsel şölen sundu.

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