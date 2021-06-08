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Rotahane ekibi Sağlık ve İmaret Müzeleri ile Edirne Sarayı’nı ziyaret etti

İHA

Rotahane ekibi Sağlık ve İmaret Müzeleri ile Edirne Sarayı’nı ziyaret etti

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılması hedefiyle başlatılan “Rotahane Projesi” kapsamında Edirne’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçılar, Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi'ni ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" sloganıyla hayata geçirilen Rotahane Projesi kapsamında Edirne’ye geldi. Sanatçılar Serkan Çağrı, Suzan Kardeş, Açelya Akkoyun, Özgür Özgülgün ve Serap Çiftçi'nin yanı sıra gastronomlar ve proje ekibi üyelerinin de yer aldığı heyet, Edirne ziyareti kapsamında Sultan II. Bayezid Külliyesi’ni ziyaret etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından karşılanan heyet, medeniyetimizin büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapan Sultan II. Bayezid Külliyesi’ndeki Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi'ni gezdi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde Osmanlı’da sağlık alanındaki çalışmalar ve tıp eğitiminin anlatıldığı ödüllü Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi ile Osmanlı’da sosyal devlet anlayışının aktarıldığı Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi’ni gezen Pervin Ersoy ve beraberindeki konuklar, külliye ve müzeler hakkında bilgi aldı. Sanatçı ve oyuncu konukları ile birlikte Sultan II. Bayezid Külliyesi’ni gezen Pervin Ersoy, Trakya Üniversitesi bünyesindeki müzelerde yer alan canlandırmaları ve eserleri büyük bir ilgiyle inceledi.
Edirne’nin yetiştirdiği ünlü sanatçı Serkan Çağrı ile ünlü opera sanatçısı Serap Çiftçi’nin su ve müzik sesinin hastalıkların tedavisinde kullanıldığı Şifahane’de gerçekleştirdikleri mini konser de Rotahane üyeleri ve müzeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Sultan II. Bayezid tarafından 1488 yılında yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan ve günümüzde Trakya Üniversitesi bünyesinde müze olarak hizmet veren külliyeyi gezen Pervin Ersoy ve beraberindekiler, Sultan II. Bayezid Külliyesi’nin menkıbevi şahsiyeti Aşçı Yahya Baba’nın türbesini de ziyaret ederek dua etti.
Pervin Ersoy ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise kazı çalışmaları Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen Edirne Sarayı (Sarayı Cedidei Amire) oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından 2018’den bu yana yürütülen kazı çalışmalarını yerinde gören Pervin Ersoy ve beraberindekiler, Kazı Başkanı Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’ndan bilgiler aldı.
Edirne’ye gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Pervin Ersoy, gerçekleştirdikleri gezi programı kapsamında Edirne’yi en iyi şekilde tanımak ve tanıtmak istediklerini belirterek, gördükleri ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkürlerini iletti.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Türkiye’nin en önemli kültür ve mimari eserlerini barındıran Edirne’de Rotahane heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pervin Ersoy ve Rotahane ekibine Edirne’nin ve Trakya Üniversitesi müzelerinin tanıtımına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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