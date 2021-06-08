Üniversiteden bisiklet turu etkinliği

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde hizmete sunulan bisiklet yolunda "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Küresel çevre problemlerine duyarlı, çevreci yönetim anlayışıyla “sıfır atık”, “sürdürülebilir kampüs” gibi birçok önemli projeyi uygulamaya geçiren Trakya Üniversitesi, toplumsal farkındalığı artırmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2018 yılından itibaren "Dünya Bisiklet Günü" ilan ettiği 3 Haziran'da üniversitenin Balkan Yerleşkesi'nde personelin, öğrencilerin ve halkın kullanımına sunulan bisiklet yolu kutlamaya ev sahipliği yaptı. Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, enstitü, fakülte ve meslek yüksekokulu sekreterleriyle bir araya gelerek bisiklet yolunda pedal çevirdi. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sarıoğlu’nun da katıldığı etkinlikte bisiklet kullanımının ekonomik, çevreci, kültürel faydalarına dikkat çekildi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaç edinen, ekolojik değerleri, çevreciliği ve sürdürülebilirlik kaygısını kurum kültürüne yayan, karar verme süreçleri ve uygulamalarda ana kıstas kabul eden bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bisiklet ruhsal ve fiziksel sağlığın gelişmesine yardımcı, doğaya uyumlu, sürdürülebilir ulaşımın en önemli sembolüdür. Bisikletin günlük yaşam içinde kullanımına yönelik teşvik ve tedbirler dünya genelinde uygulanmaktadır. Trakya Üniversitesi olarak bisikletin günlük yaşamda daha çok kullanılmasını teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balkan Yerleşkemizdeki bisiklet yolunda öğrencilerimizi, personelimizi ve halkımızı bisiklet kullanırken görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini aktardı.

Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, toplumda bisiklet kültürünün gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Üniversitemizde sürekli olarak bilim, teknoloji, turizm ve çevre bilinci gibi pek çok konuda öncü projeler hayata geçiyoruz. Bisiklet yolumuz sağlıklı yaşam ve çevre bilincini günlük ve toplumsal yaşama entegre etmeyi amaçladığımız projelerimizden biri. Bisiklete binmek güvenilir, temiz, sağlıklı, çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra insanları bir araya getiren sosyal bir etkileşim aracıdır. Aynı zamanda bisiklet hoşgörü, anlayış, saygı ve barış kültürünü temsil etmektedir. Bu yıl bu günü Balkan Yerleşkemizde hayata geçirdiğimiz bisiklet yolumuzda birim sekreterlerimiz ve hocalarımızla birlikte pedal çevirerek kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Trakya Üniversitesi yönetim anlayışı olan çevreci ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeye ve yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bisiklet turunun ardından Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde birim sekreterleriyle bir araya gelen Öğr. Gör. Burak İşçimen, katılımları ve gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti. Lavanta şerbeti ile tat ve şifa bulan sohbette yerleşkelerdeki imkânların iyileştirilmesi, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

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