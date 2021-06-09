İpsala'da koronavirüs hasta ve vakaları sıfırlandı



Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´de, 29 Mayıs4 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasına göre 100 binde vaka sayısı, 13,69'a geriledi. Kaymakam Ekrem Güngör, İpsala ilçesinde ise hasta ve vaka sayısının sıfırlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 29 Mayıs4 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasında Edirne´deki vaka sayısı, 100 binde 13,69'a düştü. İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede vaka sayısının zirve yaptığı dönemde başlatılan 'İpsala'da salgını bitirme seferberliği'nin sonuç verdiğini hatırlatıp, hasta ve vakaların sıfırlandığını belirtti. Salgınla mücadelede tüm ekiplerin fedakarca mücadele verdiğini kaydeden Güngör, Vali Ekrem Canalp başta olmak üzere mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

`REHAVETE KAPILMADAN DEVAM EDİLMELİ´

Kaymakam Güngör, bundan sonraki süreçte rehavete kapılmadan salgın kurallarına titizlikle uyulmaya devam edilmesi gerektiğini de belirterek, "Vaka sayılarımız hızla düştü. Çok şükür, ilçemizde hasta ve vaka sayılarımız sıfır oldu. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için yeni acılar yaşamamak için salgın kurallarına titizlikle uymaya devam edilmesini rica ediyoruz. İpsalalı hemşehrilerimizin salgın ülkemizde, tüm dünyada son bulana kadar rehavete kapılmadan bu dikkati ve özeni göstermeye devam edeceğine ve bu başarıyı sürdüreceğine gönülden inanıyoruz. Salgının ilçemiz, ülkemiz ve tüm dünyada bitmesi temennisiyle tüm hastalarımıza acil şifalar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ise Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-06-09 12:20:42



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