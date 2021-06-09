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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir ilçede vaka sayısı sıfırlandı

İHA

Bir ilçede vaka sayısı sıfırlandı

Korona virüs vakalarının en az olduğu iller arasında yer alan Edirne’de bir sevindirici gelişme daha yaşandı. İpsala ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı.
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık korona virüs risk haritasında Edirne, yüz bin kişide 13,69 vaka oranıyla vaka sayısı en az olan 4 il arasında yer aldı. Vaka sayılarındaki düşüş Edirnelileri mutlu ederken, bir sevindirici haber de İpsala İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör’den geldi.
Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Güngör, normalleşme adımları kapsamında işyerlerini açan esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde başlatılan seferberliğin sonuç verdiğini açıklayan Kaymakam Güngör, ilçede vaka sayılarının sıfır olduğu müjdesini duyurdu. Bu dönemde rehavete kapılmadan dikkat ve özenle mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Kaymakam Güngör, “Bu başarıyı sürdüreceğimize gönülden inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

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