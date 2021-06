'Düşük riskli iller' arasına giren Edirne'de, 'komşu ziyareti' uyarısı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE genelinde aylarca, 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne, son açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık risk haritasında yüzde 13,69 ile 'düşük riskli' 6 il arasına girdi. Edirne Valiliği, vatandaşların cep telefonuna gönderdiği mesajda, "Komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz" uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık risk haritasında uzun süre 'çok yüksek riskli iller' arasında kırmızı renkli kategoride bulunan Edirne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı tabloda yüzde 13,69 ile Türkiye'de 'düşük riskli iller' arasındaki 6 ilden biri oldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları, alınan tedbirlerle vaka sayılarının düştüğü Edirne'de, tedbirler sürüyor. Edirne Valiliği, vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajda, 'rehavete kapılmayı' uyarısında bulundu. Mesajda şu ifadelere ver verildi:

"İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup, hastaya ait her türlü bakım, tedavi rakip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdikleriniz sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız. İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız"

'HERKES BİRBİRİNİ UYARDI'

Edirne'de vakaların düşmesinde en büyük etkenin vatandaşın duyarlı davranması olduğunu söyleyen Handan Kır, "Edirne halkı duyarlı davrandı, her kes birbirini uyardı. Maske mesafe uymayanlara da tepki verildi ve bu yüzden salgının etkisini kaybedip, vakaların düştüğünü düşünüyorum. Herkesi bu kurallara uymaya devam etmeye davet ediyorum. Böyle devam etmemiz gerekiyor, salgının artmasını engellemek için" dedi. Kentte esnaflık yapan Mustafa Sevem, yapılan uyarılara uyduklarını belirterek, "Edirne esnafı olarak çok sevinçliyiz. Salgınla mücadelede kurallara uyduk. Bize valilik, 'iş yerinizi kapatın' dedi, kapattık, 'açın' dedi açtık. Halk kurallara uydu. özelikle maske, mesafe ve hijyen kuralları da uymamız etken oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-06-09 15:36:43



