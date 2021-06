Karaçalı balı için Bulgaristan sınırındaki meralara çıktılar

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Bulgaristan sınırındaki yaylalarda bulunan karaçalı bitkisinden üretim yapan balcılar, kovanları ile yaylalara çıktı. Üretici Osman Toklu, "Bölge, kış ve bahar yağmurlarını güzel aldı; bitki çok iyi durumda. Bu, arıların kovanlarında ürettikleri balda görülüyor. Verim o kadar iyi ki bazı saatlerde karaçalı bitkisinin çiçeğinden bal aktığını, ışıldadığını bile görebilirsiniz. Bu yıl çok yüksek verim bekliyoruz" dedi.

Pandeminin ardından Karaçalı bitkilerinin çiçeklerini açmasıyla bal üreticileri, yüksek ve kaliteli verim aldıkları Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki meralara gelmeye başladı. Bulgaristan'a sınır Çömlekköy, Muratçalı ve Suakacağı köylerinde çadır kuran üreticiler, karaçalı çiçeklerinden, bal üretmesi için arılarını doğaya saldı. Üreticiler, özellikle pandemi nedeniyle insanların uğramadığı doğada bitkinin daha iyi büyüyüp, verimli hale geldiğini belirterek, hasatta yüksek verim bekliyor.

'ÇİÇEKLERDEN BAL AKTIĞINI GÖRÜYORUZ'

İzmir'den karaçalı balı üretimi için Suakacağı köyü merasına gelen Osman Toklu, "Şu an sezonun tam ortasındayız. 1 hafta veya 10 gün sonra sonuçlandırıp bal alacağız, diye düşünüyorum. Özellikle İzmir'den buraya karaçalı balı için geldik. Birkaç yıldır böyle geliyoruz. Bu yıl, geçen yıllara göre verim çok güzel, çiçek daha fazla. Bölge, kış ve bahar yağmurlarını güzel aldı. O nedenle bitki çok iyi durumda. Bu durum arıların kovanlarında ürettikleri balda görülüyor. Verim o kadar iyi ki bazı saatlerde karaçalı bitkisinin çiçeğinden bal aktığını, ışıldadığını bile görebilirsiniz. Bu yıl karaçalıdan çok yüksek verim bekliyoruz" diye konuştu.

Her yıl bal üretimi için oğlu Osman Toklu ile birlikte İzmir'den bölgeye gelen Hatice Toklu ise "Bu sene karaçalı balı çok güzel olacak gibi duruyor. Çiçeklerin ışıldadığını görüyoruz. Arıların durumu da iyi. Üretim yüksek olacak gibi gözüküyor. Biz her yıl bu bölgeye geliyoruz. Balı aldıktan sonra yine bu bölgede satıyoruz. Her geldiğimizde 2,5 ay kalıyoruz" dedi.

'KOVANLAR DA GÜÇLENDİ'

10 yıldır arıcılık yapan İbrahim Çakır da geçen sene kuraklıktan dolayı zor dönem geçirdiklerini dile getirerek, "Bu sene hasatta yüksek verim bekliyoruz çünkü geçen sene hiç yağış olmamıştı. Arı ölümleri ve kovan kayıpları çok fazla olmuştu. Bu yıl aksine yağış çok oldu, kovanlarımız güçlendi. Bu yıl karaçalıda rekor seviyede bal bekliyoruz. Kovana ilk olarak nektar gelir, o nektara arı vücudundan enzimler katarak, peteğe koyar. Daha sonra o peteğin sırlanması gerekir. Belli bir oranda sırlandıktan sonra tüketiciye sunulur. İlk geldiği gibi tüketiciye hemen verilmez" diye konuştu.

'TENEKELERCE BAL SAĞIMI BEKLİYORUZ'

Arıcılığa yeni başlayan Ali Tamer Kuday ise "Karaçalı bitkisini bu yıl yeni yeni öğreniyorum. Bu yıl nektarın önceki senelere göre katbekat daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu yıl tenekelerce bal sağımı bekliyoruz. Vatandaş bu yıl bol bol bal yiyecek. Özellikle son yıllarda karaçalı balı çok rağbet gören bir bal. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği bilindiği için ben de çok tükettim" dediDHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Resul ORUÇOĞLU

2021-06-10 11:05:13



