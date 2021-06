Vali Canalp: “Önemli olan vaka sayılarındaki azlık kadar sürekliliğidir”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, vaka sayılarında son sıralarda; aşılamada ise ilk sırada olan Edirne’deki güncel durum hakkında değerlendirmede bulundu. Edirne’nin çok iyi bir konumda olduğunu söyleyen Canalp, “Amacımız birinci olmak değil. Mümkün olduğunca daha çok vatandaşımızı aşılamak suretiyle hastaneye düşen vatandaşlarımızın sayısını azaltmak ve mümkün mertebe can kayıplarını düşürmek” dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp Keşan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Temaslarına önce Keşan Kaymakamlığı’ndan başlayarak Keşan Belediyesi ve Keşan TSO’da devam eden Canalp daha sonra Keşan Kovid19 Aşı Merkezi’ne geçti.

Beraberindeki heyetle, aşı olmak üzere merkeze gelen vatandaşlarla konuşan Vali Canalp, onlara aşılama ile sadece kendilerini değil yakınlarını da koruma altına aldıklarını söyledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Canalp, bu zamana kadar korona virüs ile mücadelede aşılama uygulamalarının öneminin bilincinde olduklarını ve bu doğrultuda hareket ederek çalışmalar yapıldığını belirterek “Kurmuş olduğumuz çağrı merkezi ile bir kaç fonksiyonu idare ettik. Öncelikle aşıyla ilgili soruları olan vatandaşların sorularını uzman sağlık personelleri ile cevaplandırdık. Bunun çok büyük faydasını gördük, çünkü dünyanın her yerinde aşıya karşı direnç gösteren yada soruları olan vatandaşlarımız var ve personellerimiz bu sorulara cevap verdiler.” dedi.

Randevu alamayacak konumda olan kişilere yönelik yürütülen çalışmalara değinen Canalp, “Vatandaşlarımızın cep telefonlarını tespit ederek kendilerini aramak suretiyle, eğer arzu ederlerse kendileri adına sağlık merkezlerimizden randevularını aldık” derken aşı randevusunu kaçıranların da tekrar randevu alabilmelerini sağladıklarını söyledi. Aynı zamanda köylerde de aşılama konusunda bazı uygulamaların yapılmaya devam ettiğini belirten Ekrem Canalp “Kendisi aşı olmak için hastanelere gelemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlar için seyyar aşı ekipleri kurduk e bu ekiplerimiz de onları bizzat ziyaret etmek suretiyle, aşılamalarını yaptılar” dedi.

Yapılan tüm uygulamalar sırasında sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele verdiklerini ve yerel yönetimlerin de bu konuda örnek olduğunu bu sayede yoğun çabalar ile aşılama konusunda Edirne’nin çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Vali Canalp, “Her 100 bin kişiye düşen aşılama oranlarında Edirne Türkiye’de birinci ildir. Bundan memnuniyet duyuyoruz, Birinciliğimiz aradaki farkımız açılmak suretiyle de devam ediyor. Ancak amacımız birinci olmak değil. Amacımız mümkün olduğunca daha çok vatandaşımızı aşılamak suretiyle hastanelere ve yoğun bakımlara düşen, entübe edilen vatandaşlarımızın sayılarını azaltmak ve mümkün mertebe can kayıplarını olabildiği kadar da düşürmek. Bunun için herkese yürekten teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de duyarlılık gösterip aşı olarak; hem kendilerini, hem aile üyelerini hem de bütün toplumu korumak noktasında güzel ve örnek bir davranış gösteren Edirnelilere içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Son olarak her yüz bin kişiye düşen vaka sayısında Edirne’nin sondan 4. olduğunu dile getiren Vali Ekrem Canalp, “Önemli olan vaka sayılarındaki azlık kadar bunun sürekliliğidir. Önemli olan insanların tedbirlere maksimum düzeyde uymasıdır. Toplumsal duyarlılığımızın sürekliliğidir. Bu sürekliliği sağlamak zorundayız. Bu hafta çok iyi durumda olabilirsiniz; yoksa gevşerseniz bir kaç hafta sonra da yüksek rakamlara ulaşmak her zaman için mümkündür.” diyerek Edirnelilere “Bugüne kadar sergilemiş olduğumuz duyarlılığımızı mutlaka devam ettirelim. Özellikle de kapalı alanlarda maske konusunda tedbirli olmaya devam edelim” sözleriyle seslendi.

