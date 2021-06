Hemşirelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı

19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nde konuşan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, “Hemşirelik mesleği ve hemşirelik bilim alanının Covid19 salgını sırasında önemi ve toplum sağlığına katkıları bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya çıktı” dedi.

Trakya Üniversitesi, alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla hemşireliğin her yönüyle ele alınıp tartışıldığı, “19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”ne ev sahipliği yaptı. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Öğrenci Hemşireler Derneği ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu iş birliğinde düzenlenen “19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi” gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongreye, Trakya Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı katıldı. Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde farklı bir temayla gerçekleştirilen sempozyumun bu yılki teması, “Günümüzden Geleceğe Her Yönüyle Hemşirelik” oldu.

“Günümüzden Geleceğe Her Yönüyle Hemşirelik” teması ile bu alanda çalışan sağlık profesyonellerini, bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getiren kongrede, hemşirelik eğitiminden yaşlı ve hasta bakımına, yenilikçilik ve girişimcilik konularından kariyer yönetimine kadar daha pek çok konu tartışmaya açıldı.

Açılış konuşmaları sırasında son sözü alan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise kongre dolayısıyla konukları Edirne’de ağırlamayı çok istediklerini ancak pandemi süreci nedeniyle bunu gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Covid19 salgını sırasında önemi ve toplum sağlığına katkıları bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya çıkan hemşirelik mesleği ve hemşirelik bilim alanının hemen her konusunu ele alan, çok kapsamlı ve doyurucu olduğunu gördüğüm kongremizin başarıyla süreceğine inanıyorum. Kongrenin düzenlenmesinde önemli katkıları olan Öğrenci Hemşireler Derneği, Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu ve üyeleri ile organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımıza ve bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hemşireliğin tüm yönleriyle değerlendirildiği kongrede, poster sunumları ve sözlü bildirilere yer verildi.

