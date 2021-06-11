Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “Paylaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “Paylaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor”

İHA

Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “Paylaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor”

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen “Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı”, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi’nin de üyeleri arasında bulunduğu Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından organize edilen çalıştay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştaya, TÜB üyesi üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ile akademik ve idari personeli katıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜB Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, bilginin çok önemli hale geldiği küreselleşen dünyada yükseköğretim kurumlarına önemli vazifeler düştüğünü ve devletin koyduğu ulusal ve uluslararası hedeflere ulaşmada bu kurumların kaliteyi bir sistem haline getirmesiyle mümkün olacağını belirtti.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise Trakya Üniversiteler Birliği’nin kendileri için bir okul gibi olduğunu ifade ederek, “Trakya Üniversiteler Birliği rektörleri ile birlikte yaptığımız etkinlikler kalite süreçlerimize de olumlu bir şekilde yansıyor. Aynı şekilde başımız sıkıştığı zaman abi üniversiteler diyebileceğim Trakya Üniversiteler Birliği üniversiteleri ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu anlamda Trakya Üniversiteler Birliği üyesi olmaktan da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de Namık Kemal Üniversitesi’nin akreditasyon çalışmaları sürecini anlatarak, beş aşamalı kalite süreçlerine ilişkin bilgiler verdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: “TÜB artık bir marka olmuştur.”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversiteler Birliği’nin Türkiye’nin en iyi çalışan üniversiteler birliği olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında “Trakya Üniversiteler Birliği en uzun soluklu ve gittikçe artan etkinlikleriyle bir marka olmuştur. Pek çok alanda alt çalışma gruplarının uyum içinde çalıştığını, rektörler düzeyinde olumlu çalışıldığını ve Türkiye’ye örnek bir birliktelik olduğunu ifade etmek isterim. Bu birlikteliğin kalite süreçlerini YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılım gösterdiği bir toplantıda anlatmak bizim için ayrıcalık” dedi.
Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin kalite süreçlerine ilişkin nicel ve nitel verilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirerek üniversitenin kalite konusunda ön plana çıkan hususlarını vurguladı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise kalitenin gönüllülük işi olduğunu vurgulayarak, “Gönüllülük olmadan kaliteyi gerçekleştiremezsiniz. Zorlamayla kalite olmaz. Kalitede örnek almak çok önemlidir. Bilim çok önemli. Etkilenme çok önemli. Dünyadaki bütün gelişmelerin kaynağında bir yerden esinlenme vardır. Sanayi devriminde ulaşım ve iletişim imkanlarının artmasıyla örnek alma, görme yaygınlaşmıştır” dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “Paylaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor.”
Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretim Kurumları Kalite Güvencesi Çalışmalarında İyi Uygulama Örnekleri ve Önemi” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Elmas, kalitede paylaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizim genellikle iyi yaptığımız şeyleri paylaşma alışkanlığımız yok. Paylaşım kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada işler çok çeşitlendi. Hepsinin altından tek tek kalmamız mümkün değil. Ancak her üniversitenin yaptığı iyi işleri, bizler de alarak ilerleyebiliriz. Bunun başka bir formülü yok. Bu bakımdan bu toplantının çok önemli olduğunu düşüyorum” diye konuştu.
2015 yılından sonra dünyada hızlı bir değişim olduğunu ve bu değişime adapte olmak zorunda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, tüm dünyada uyum ve teknoloji arasındaki açığın kapatılması için çalışmalar yürütüldüğünü, bunun için yetkinliğin kazandırılması ve bilişim destekli yönetimin gerekli olduğunu ifade etti. Yakın gelecekteki değişimlere hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bu değişimleri yakalamanın önemini vurguladı. Hedeflerinin dünyayla konuşan Türkiye’nin hedeflerine uyumlu bir ajans olduğunu ve bu yolda hızla ilerleyerek uluslararası anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Elmas, kalite için geliştirmiş oldukları yazılım hakkında bilgi vererek sunumunu sonlandırdı.
Çalıştay, Kalite Güvencesi, EğitimÖğretim, ArGe, Uluslararasılaşma, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Üzerine İyi Uygulama Örnekleri başlığı altında Kırklareli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Mülayim, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Burçin Bozdoğanoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Eker, Trakya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu’nun sunumları ve fikir alışverişleri ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hemşirelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hemşirelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı
Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje ...
Kapıkule'de TIR'da 16 ton asit anhidrit ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de TIR'da 16 ton asit anhidrit ele geçirildi
Kapıkule'de 16 ton 150 kilo uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi 733 bin TL değerinde halı ve porselen de bulundu
YEREL HABERLER Kapıkule'de 16 ton 150 kilo uyuşturucu hammaddesi ele ...
Saros Körfezi´nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi gördü
YEREL HABERLER Saros Körfezi´nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi ...
Vali Canalp: “Önemli olan vaka sayılarındaki azlık kadar sürekliliğidir”
YEREL HABERLER Vali Canalp: “Önemli olan vaka sayılarındaki azlık ...
Edirne'de beklenen sağanak başladı
YEREL HABERLER Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne Valisi: Önemli olan vatandaşlarımızın tedbirlere devam ediyor olması
YEREL HABERLER Edirne Valisi: Önemli olan vatandaşlarımızın ...
(Görüntülü) SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar?a en azından aşılanmışları alabiliriz
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: ...
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, intörn hekimlerle buluştu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, intörn ...
Sezonun ilk arpasını getiren çiftçiye, 100 litre mazot hediye edildi
YEREL HABERLER Sezonun ilk arpasını getiren çiftçiye, 100 litre ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar´a en azından aşılanmışları alabiliriz
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar´a en ...
Edirne’de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vakaya rastlanılmadı
YEREL HABERLER Edirne’de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde ...
Köy halkının köprü çilesi
YEREL HABERLER Köy halkının köprü çilesi
Trakya Üniversitesi’nden “Stresin Fizyolojik Etkileri” semineri
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’nden “Stresin Fizyolojik ...
Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
YEREL HABERLER Elif, şehit polis annesinin kepiyle anmaya katıldı
Karaçalı balı için Bulgaristan sınırındaki meralara çıktılar
YEREL HABERLER Karaçalı balı için Bulgaristan sınırındaki meralara ...
Çocuk parkında güpegündüz dehşet İçinde çocukların bulunduğu parkta bir kişi silahla vuruldu
YEREL HABERLER Çocuk parkında güpegündüz dehşet İçinde çocukların ...
Çocuk parkında panik ve korku yaşatan silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çocuk parkında panik ve korku yaşatan silahlı ...
"Kent Hakkı ve Yerel Politik Yaşamın Örgütlenmesi" semineri
YEREL HABERLER "Kent Hakkı ve Yerel Politik Yaşamın Örgütlenmesi" ...
“Karamanlılar: Anadolulu Ortodoks Türkler” konferansı
YEREL HABERLER “Karamanlılar: Anadolulu Ortodoks Türkler” konferansı
Balkanlar'daki aday öğrencilere yönelik üniversite tanıtım programı
YEREL HABERLER Balkanlar'daki aday öğrencilere yönelik üniversite ...
'Düşük riskli iller' arasına giren Edirne'de, 'komşu ziyareti' uyarısı
YEREL HABERLER 'Düşük riskli iller' arasına giren Edirne'de, 'komşu ...