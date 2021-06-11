Öksüz ve yetim çocuklara sürpriz doğum günü

Edirne’nin İpsala ilçe Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘bizim çocuklarımız’ projesi kapsamında, ilçede bulunan öksüz ve yetim çocukların doğum günü kutlandı, odalarındaki eksiklikler giderildi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, eşi Seda Güngör ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdiresi Birsen Kötülüketmez tarafından ilçede bulunan öksüz ve yetim çocuklara ev ziyaretleri yapılarak doğum günlerinde hediye edildi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlçemiz genelinde anne veya babası olmayan, ilkokul, ortaokul ve liseye giden muhtaç öğrencilerimiz belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrası öğrencilerimizin ihtiyaçları evlere gidilerek tespit edildi. Genel olarak öksüz ve yetim çocuklarımızın oda takımı, masa, sandalye, yatak, dolap ihtiyaçları olduğunu belirledik. Çocuklarımızın daha rahat ortamlarda çalışmalarına imkân sağlamak için onlara daha önce oda takımı aldık ve evlere dağıttık bu takımları ihtiyaç tespit ettikçe dağıtmaya da devam ediyoruz ve hatıra kalması için öğrencilerimize de bir mektup yazdık. Bunun yanında bu öğrencilerimizin doğum günlerini tespit ederek bu özel günlerini evlerine giderek kutluyoruz. Onların ihtiyacını karşılayıp, devletin şefkatli yüzünü gösterebilirsek ne mutlu bizlere”.

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