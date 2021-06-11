Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü'nce yürütülen 'Tarihi Dokunuş Sokak Sağlıklaştırması Projesi' kapsamında, 'örnek bina' olarak yapımı tamamlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği binasının açılışı gerçekleştirildi. Projeyle 5 sokakta 23 binanın restore edilip, tarihi dokunun canlandırılması hedeflenirken, Vali Ekrem Canalp de "İnşallah el birliğiyle Edirne'mizin tarihi dokusunu, kent estetiğini yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Tarihi dokuyla uyumlu kent estetiğinin sağlanması amacıyla Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Tarihi Dokunuş Sokak Sağlıklaştırması Projesi'nin uygulanmasına başlandı. Örnek bina olarak yapımı tamamlanan, Hükümet Caddesi'ndeki Köylere Hizmet Götürme Birliği binasının açılışı yapıldı. Projeyle 5 sokakta 23 binanın restore edilip, tarihi dokunun canlandırılması hedefleniyor.

'TARİHİ DOKUYLA UYUMLU KENT ESTETİĞİ KAZANDIRACAĞIZ'

Binanın açılışı ve proje tanıtım etkinliğine katılan Edirne Valisi Canalp, kentin tarihi dokusunu ve estetiği yeniden inşa edeceklerini söyledi. Projenin başlamasının kent için çok önemli olduğunu belirten Canalp, "Edirne, turizmi ile en ön planda olan bir il. Kültür turizmi söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin şampiyonluğuna oynayan bir il. Tabi bununla ilgili yapmamız gerekenler listesini önümüzde koyduğumuz zaman en önde gelen husus, tarihi dokuyu yeniden inşa edebilmek ve tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarabilmek. İçinde bulunduğumuz alan da şu an için bu örnek bina. Bununla beraber bu sokak, yan sokak ve valiliğin altındaki 3 sokakta, toplam 23 binayı yeniden ele alıyoruz ve yeniliyoruz. Bu 23 bina içinde 3 bina aynı zamanda tarihi olarak tescillenmiş koruma altındaki bina. Bu 3 binayı da ayrı konsept içinde restorasyon çalışmalarıyla yeniden inşa etmiş olacağız. Bu durum bize tarihi dokuyla uyumlu kent estetiği kazandıracak" dedi.

Vali Canalp, konuşmasının ardından törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile temsili olarak bölgedeki yapıya boya fırçasıyla ilk dokunuşu yaptı. Canalp ve protokol üyeleri, daha sona yapımı tamamlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği binasının açılış kurdelesini kesip, binayı gezdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-06-11 15:28:20



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