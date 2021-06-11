Edirne’de kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatları belli oldu

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı teknik ihtisas komisyonu, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatlarını belirledi.

Kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatlarını belirlemek üzere Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı başkanlığında toplanan Edirne Ziraat Odası Başkanlığı teknik ihtisas komisyonu, önceki yıllar belirlenmiş fiyat tarifelerini, Ticaret Borsası günlük satış baskül fiyatlarını ve kurbanlık hayvanın yetiştirilme unsurlarını göz önünde bulundurarak kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatlarını belirledi.

Bir önceki yıla göre fiyat tarifesinde 3 ila 5 lira artışa gidildiği açıklanan fiyat tarifesinde görüş ve öneriler sonucu, koç kilogramı 36 TL, dana 32 TL, keçi 28 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek ise 24 TL olarak belirlendi.

Teknik İhtisas Komisyonu, gebe ve damızlık değeri olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışına ve kesimine izin verilmeyeceğini, ancak serbest veteriner hekimler tarafından düzenlenen ve kesim yerinde görevli resmi veteriner hekim tarafından onaylanmış olan raporda gebe olmadığı veya damızlık değeri taşımadığı belirtilen dişi hayvanların satışına ve kesimine izin verileceğini kararlaştırdı.

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